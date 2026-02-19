Рейтинг@Mail.ru
Мадагаскар заявил о готовности к новому этапу сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.02.2026
16:25 19.02.2026 (обновлено: 16:55 19.02.2026)
Мадагаскар заявил о готовности к новому этапу сотрудничества с Россией
Мадагаскар заявил о готовности к новому этапу сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.02.2026
Мадагаскар заявил о готовности к новому этапу сотрудничества с Россией
Мадагаскар готов перейти на новый этап сотрудничества с Россией и развивать новые партнерские отношения, сообщил президент страны Микаэль Рандрианирина. РИА Новости, 19.02.2026
россия
мадагаскар
владимир путин
россия
мадагаскар
россия, мадагаскар, владимир путин
Россия, Мадагаскар, Владимир Путин
Мадагаскар заявил о готовности к новому этапу сотрудничества с Россией

Рандрианирина: Мадагаскар готов перейти на новый этап сотрудничества с Россией

Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2026
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мадагаскар готов перейти на новый этап сотрудничества с Россией и развивать новые партнерские отношения, сообщил президент страны Микаэль Рандрианирина.
"Мы готовы перейти на новый этап... готовы сейчас развивать новые партнерские отношения с Российской Федерацией", - сказал Рандрианирина на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
2 февраля, 10:58
 
РоссияМадагаскарВладимир Путин
 
 
