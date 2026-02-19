https://ria.ru/20260219/vstrecha-2075523454.html
Мадагаскар заявил о готовности к новому этапу сотрудничества с Россией
Мадагаскар готов перейти на новый этап сотрудничества с Россией и развивать новые партнерские отношения, сообщил президент страны Микаэль Рандрианирина. РИА Новости, 19.02.2026
