Суд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии - РИА Новости, 19.02.2026
18:19 19.02.2026
Суд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии
Суд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии
уфа, ставропольский край, происшествия
Уфа, Ставропольский край, Происшествия
Суд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии

Апелляция оставила в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии Марзаеву

© Фото : страница Алана Марзаева в соцсетиАлан Марзаев
Алан Марзаев
© Фото : страница Алана Марзаева в соцсети
Алан Марзаев. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в 13 лет лишения свободы бывшему премьер-министру республики Алану Марзаеву, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
В четверг Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию Марзаева на приговор к 13 годам лишения свободы.
«

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики приговор первой инстанции оставлен по существу без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В конце ноября прошлого года Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и госнаград. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
Заголовок открываемого материала