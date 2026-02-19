Суд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии

ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в 13 лет лишения свободы бывшему премьер-министру республики Алану Марзаеву, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
В четверг Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию Марзаева на приговор к 13 годам лишения свободы.
«
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики приговор первой инстанции оставлен по существу без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В конце ноября прошлого года Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и госнаград. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.