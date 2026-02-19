Рейтинг@Mail.ru
14:09 19.02.2026 (обновлено: 15:59 19.02.2026)
Краснов рекомендовал судам чаще применять отсрочки и рассрочки
Краснов рекомендовал судам чаще применять отсрочки и рассрочки
2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судам рекомендовано чаще применять отсрочки и рассрочки для сохранения жизнеспособности действующего в рамках закона предприятия, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Суды обязаны более тщательно отделять риски обычного делового оборота от умышленных действий по доведению до банкротства, учитывая, что данная категория составляет более четверти от всех экономических споров. В реальных цифрах – это почти 500 тысяч. Определены механизмы, позволяющие избежать двойной ответственности при наличии объективных трудностей у бизнеса. Судам рекомендовано чаще применять отсрочки и рассрочки, если это поможет сохранить жизнеспособность предприятия, действующего в рамках закона", - рассказал Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
