Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ
в районах населенных пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области
, Великомихайловка, Александровка
и Покровское Днепропетровской области", - отметили в министерстве обороны.