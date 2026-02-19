Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.

"Противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.