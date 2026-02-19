Рейтинг@Mail.ru
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/volga-2075439741.html
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года - РИА Новости, 19.02.2026
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года
Первые модели бренда Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:26:00+03:00
2026-02-19T12:26:00+03:00
экономика
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947470316_0:455:2121:1648_1920x0_80_0_0_c3a932e74b4893d02fdb2468c89af16b.jpg
https://ria.ru/20260217/avtovaz-2074860156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947470316_0:29:2121:1620_1920x0_80_0_0_a94da74ba6a93a403d12b4bda76824ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто
Экономика, Авто
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года

Первые автомобили Volga появятся в продаже в третьем квартале 2026 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volga К30
Автомобиль Volga К30 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Volga К30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первые модели бренда Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы производителя.
"Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале
17 февраля, 09:04
 
ЭкономикаАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала