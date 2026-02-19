https://ria.ru/20260219/volga-2075439741.html
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года - РИА Новости, 19.02.2026
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года
Первые модели бренда Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:26:00+03:00
2026-02-19T12:26:00+03:00
2026-02-19T12:26:00+03:00
экономика
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947470316_0:455:2121:1648_1920x0_80_0_0_c3a932e74b4893d02fdb2468c89af16b.jpg
https://ria.ru/20260217/avtovaz-2074860156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947470316_0:29:2121:1620_1920x0_80_0_0_a94da74ba6a93a403d12b4bda76824ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале 2026 года
Первые автомобили Volga появятся в продаже в третьем квартале 2026 года