Стало известно, когда начнется серийное производство автомобилей Volga
Серийное производство автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:24:00+03:00
2026-02-19T12:24:00+03:00
2026-02-19T12:57:00+03:00
авто
нижний новгород
нижний новгород
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
авто, нижний новгород
Серийное производство автомобилей Volga начнется во II квартале 2026 года
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Серийное производство автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года, сообщили в пресс-службе компании - производителя АО "Нижегородские легковые автомобили".
"В настоящее время идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода к серийному производству, которое начнется во втором квартале текущего года, с постепенным наращиванием объемов выпуска до запланированной мощности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машины будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде
, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.