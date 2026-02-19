Стало известно, когда начнется серийное производство автомобилей Volga

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Серийное производство автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года, сообщили в пресс-службе компании - производителя АО "Нижегородские легковые автомобили".

"В настоящее время идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода к серийному производству, которое начнется во втором квартале текущего года, с постепенным наращиванием объемов выпуска до запланированной мощности", - говорится в сообщении.