Стало известно, когда начнется серийное производство автомобилей Volga - РИА Новости, 19.02.2026
12:24 19.02.2026 (обновлено: 12:57 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/volga-2075439254.html
Стало известно, когда начнется серийное производство автомобилей Volga
Серийное производство автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2026
Стало известно, когда начнется серийное производство автомобилей Volga

Серийное производство автомобилей Volga начнется во II квартале 2026 года

© Сгенерировано ИИАвтомобиль Volga K50
Автомобиль Volga K50. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Серийное производство автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года, сообщили в пресс-службе компании - производителя АО "Нижегородские легковые автомобили".
"В настоящее время идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода к серийному производству, которое начнется во втором квартале текущего года, с постепенным наращиванием объемов выпуска до запланированной мощности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машины будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале
17 февраля, 09:04
 
