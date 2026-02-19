https://ria.ru/20260219/vnuk-2075355294.html
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Внук героя Советского Союза Василия Матюшкина с позывным "Бэчер" присоединился к добровольческому отряду БАРС-22 "Тигр" 55-ой дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр".
"Мой дед был рядовым разведчиком, в 1943 году пуля врага оборвала жизнь героя. Во мне течет героическая кровь, так что я не смог остаться на месте, сидеть дома, пока наша страна воюет против врагов", - объяснил он РИА Новости свое решение.
В подразделении добровольца назначили механиком-водителем танка Т-
80 БВМ. По его словам, вместе с ним в отряд также пришел его товарищ, теперь он служит наводчиком в его же экипаже. Сейчас они проходят обучение.
"Коллектив сплоченный - мы как одна большая семья. Нас хорошо обучают наш командир с позывным "Золотой" и его заместитель "Флинт". Совершенству нет предела, нужно тренироваться и еще раз тренироваться. А когда Родина скажет - поедем выполнять боевые задачи", – резюмировал новобранец.