Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО

ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Внук героя Советского Союза Василия Матюшкина с позывным "Бэчер" присоединился к добровольческому отряду БАРС-22 "Тигр" 55-ой дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр".

"Мой дед был рядовым разведчиком, в 1943 году пуля врага оборвала жизнь героя. Во мне течет героическая кровь, так что я не смог остаться на месте, сидеть дома, пока наша страна воюет против врагов", - объяснил он РИА Новости свое решение.

В подразделении добровольца назначили механиком-водителем танк а Т- 80 БВМ. По его словам, вместе с ним в отряд также пришел его товарищ, теперь он служит наводчиком в его же экипаже. Сейчас они проходят обучение.