19.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 19.02.2026
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО
Внук героя Советского Союза Василия Матюшкина с позывным "Бэчер" присоединился к добровольческому отряду БАРС-22 "Тигр" 55-ой дивизии морской пехоты,... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063438213.html
Новости
1920
1080
Специальная военная операция на Украине, Т-80
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО

РИА Новости: внук героя Советского Союза Матюшкина ушел добровольцем на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Внук героя Советского Союза Василия Матюшкина с позывным "Бэчер" присоединился к добровольческому отряду БАРС-22 "Тигр" 55-ой дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр".
"Мой дед был рядовым разведчиком, в 1943 году пуля врага оборвала жизнь героя. Во мне течет героическая кровь, так что я не смог остаться на месте, сидеть дома, пока наша страна воюет против врагов", - объяснил он РИА Новости свое решение.
В подразделении добровольца назначили механиком-водителем танка Т-80 БВМ. По его словам, вместе с ним в отряд также пришел его товарищ, теперь он служит наводчиком в его же экипаже. Сейчас они проходят обучение.
"Коллектив сплоченный - мы как одна большая семья. Нас хорошо обучают наш командир с позывным "Золотой" и его заместитель "Флинт". Совершенству нет предела, нужно тренироваться и еще раз тренироваться. А когда Родина скажет - поедем выполнять боевые задачи", – резюмировал новобранец.
19 декабря 2025
Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах
19 декабря 2025, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеТ-80
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
