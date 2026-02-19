Рейтинг@Mail.ru
Сто спикеров соберутся на "Форуме в большом городе" от VK - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/vk-2075484112.html
Сто спикеров соберутся на "Форуме в большом городе" от VK
Сто спикеров соберутся на "Форуме в большом городе" от VK - РИА Новости, 19.02.2026
Сто спикеров соберутся на "Форуме в большом городе" от VK
"Форум в большом городе" состоится онлайн на платформе VK Видео 5 марта. В программе — дискуссии о медиа, культуре, спорте, красоте. На форуме поговорят о... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:30:00+03:00
2026-02-19T14:30:00+03:00
валя карнавал
ангелина мельникова
юлия барановская
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075484242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7911c8443b51071e87e743938e2cbff.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075484242_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b2aeb42b5c601e2faf81e5992f75e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валя карнавал, ангелина мельникова, юлия барановская, россия
Валя Карнавал, Ангелина Мельникова, Юлия Барановская, Россия

Сто спикеров соберутся на "Форуме в большом городе" от VK

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеФорум в большом городе
Форум в большом городе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Форум в большом городе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Форум в большом городе" состоится онлайн на платформе VK Видео 5 марта. В программе — дискуссии о медиа, культуре, спорте, красоте. На форуме поговорят о личном бренде, женском предпринимательстве и социальной коммерции. О своём опыте расскажут Аня Покров, Катя Голден, Валя Карнавал и ещё 97 спикеров. Полный состав будет объявлен позднее. Трансляция события пройдёт в сообществе ВКонтакте.
На форуме соберутся представительницы разных сфер: предпринимательства, здоровья, моды, финансов, красоты и спорта. Спикеры поделятся профессиональным опытом и расскажут, как личный бренд помогает им выстраивать успешную карьеру.
О женщинах в профессиональном спорте поговорят олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Как вовлекать аудиторию в своё творчество, расскажут комик Варвара Щербакова, певица и актриса Валя Карнавал, блогеры Аня Покров и Карина Кросс.
В дискуссии о социальной коммерции поучаствуют сооснователь проекта ARNY PRAHT Анна Прахт и руководитель отдела корреспондентов издания Super Анна Пронина. Тренды и эксперименты в современной литературе обсудят писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова, гештальт-терапевт и psy-блогер Юлия Пирумова, PR-директор издательства "Подписные издания" Арина Громыко и директор по стратегическим коммуникациям и брендингу издательского холдинга "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
О современной бьюти-сфере расскажет основатель и креативный директор бренда LUVU Катя Голден, об этике и ответственности в благотворительности — учредитель и президент фонда "Онкологика" Мирослава Сергеенко, а о путешествиях — теле- и радиоведущая Юлия Барановская. Актрисы Ника Здорик и Елизавета Базыкина поучаствуют в диалоге о переосмыслении российского кино. Как женщины осваивают неженские профессии, расскажут художественный руководитель, главный дирижёр Международного оркестра Харбинской консерватории Виктория Добровольская, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова и командир воздушного судна Airbus A320 компании Аэрофлот Мария Пяткова. Модератор встречи — главный редактор Woman.ru Ольга Воронцева.
Справка:
В 2025 году на первом "Форуме в большом городе" собралось 1,8 тысячи авторов VK, онлайн-трансляцию посмотрели 19 миллионов зрителей. В 22 дискуссионных сессиях приняли участие более 100 спикеров. Среди них Юлия Меньшова, Валерия, Ида Галич, Екатерина Мизулина, Алёна Долецкая, Мария Захарова, Анна Михалкова, Роза Сябитова, Яна Рудковская, Александра Трусова, Анфиса Чехова, Тутта Ларсен и Наталья Подольская.
Представители СМИ могут направить заявку на аккредитацию по электронной почте: press@vk.com.
 
Валя КарнавалАнгелина МельниковаЮлия БарановскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала