Сто спикеров соберутся на "Форуме в большом городе" от VK

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Форум в большом городе" состоится онлайн на платформе VK Видео 5 марта. В программе — дискуссии о медиа, культуре, спорте, красоте. На форуме поговорят о личном бренде, женском предпринимательстве и социальной коммерции. О своём опыте расскажут Аня Покров, Катя Голден, Валя Карнавал и ещё 97 спикеров. Полный состав будет объявлен позднее. Трансляция события пройдёт в "Форум в большом городе" состоится онлайн на платформе VK Видео 5 марта. В программе — дискуссии о медиа, культуре, спорте, красоте. На форуме поговорят о личном бренде, женском предпринимательстве и социальной коммерции. О своём опыте расскажут Аня Покров, Катя Голден, Валя Карнавал и ещё 97 спикеров. Полный состав будет объявлен позднее. Трансляция события пройдёт в сообществе ВКонтакте

На форуме соберутся представительницы разных сфер: предпринимательства, здоровья, моды, финансов, красоты и спорта. Спикеры поделятся профессиональным опытом и расскажут, как личный бренд помогает им выстраивать успешную карьеру.

О женщинах в профессиональном спорте поговорят олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Как вовлекать аудиторию в своё творчество, расскажут комик Варвара Щербакова, певица и актриса Валя Карнавал, блогеры Аня Покров и Карина Кросс.

В дискуссии о социальной коммерции поучаствуют сооснователь проекта ARNY PRAHT Анна Прахт и руководитель отдела корреспондентов издания Super Анна Пронина. Тренды и эксперименты в современной литературе обсудят писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова, гештальт-терапевт и psy-блогер Юлия Пирумова, PR-директор издательства "Подписные издания" Арина Громыко и директор по стратегическим коммуникациям и брендингу издательского холдинга "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.

О современной бьюти-сфере расскажет основатель и креативный директор бренда LUVU Катя Голден, об этике и ответственности в благотворительности — учредитель и президент фонда "Онкологика" Мирослава Сергеенко, а о путешествиях — теле- и радиоведущая Юлия Барановская. Актрисы Ника Здорик и Елизавета Базыкина поучаствуют в диалоге о переосмыслении российского кино. Как женщины осваивают неженские профессии, расскажут художественный руководитель, главный дирижёр Международного оркестра Харбинской консерватории Виктория Добровольская, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова и командир воздушного судна Airbus A320 компании Аэрофлот Мария Пяткова. Модератор встречи — главный редактор Woman.ru Ольга Воронцева.

Справка:

В 2025 году на первом "Форуме в большом городе" собралось 1,8 тысячи авторов VK, онлайн-трансляцию посмотрели 19 миллионов зрителей. В 22 дискуссионных сессиях приняли участие более 100 спикеров. Среди них Юлия Меньшова, Валерия, Ида Галич, Екатерина Мизулина, Алёна Долецкая, Мария Захарова, Анна Михалкова, Роза Сябитова, Яна Рудковская, Александра Трусова, Анфиса Чехова, Тутта Ларсен и Наталья Подольская.