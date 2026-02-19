Рейтинг@Mail.ru
США не выдали белорусской делегации визы для участия в Совете мира
20:38 19.02.2026 (обновлено: 20:43 19.02.2026)
США не выдали белорусской делегации визы для участия в Совете мира
США не выдали белорусской делегации визы для участия в Совете мира
белоруссия
сша
совет мира по газе
в мире
максим рыженков
александр лукашенко
мид белоруссии
белоруссия
сша
белоруссия, сша, совет мира по газе, в мире, максим рыженков, александр лукашенко, мид белоруссии
Белоруссия, США, Совет мира по Газе, В мире, Максим Рыженков, Александр Лукашенко, МИД Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. США не выдали визы белорусской делегации во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым для участия в заседании "Совета мира" по Газе, которое проходит в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в МИД Белоруссии.
Ранее сообщалось, что по решению президента страны Александра Лукашенко представлять Белоруссию на первом заседании "Совета мира" по Газе в Вашингтоне 19 февраля будет глава МИД Рыженков. Однако Рыженков в четверг участвовал в мероприятиях в Минске.
«
"Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", - сообщил РИА Новости в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В Минске указали на непоследовательность американцев.
"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни", - заявили в МИД.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН
БелоруссияСШАСовет мира по ГазеВ миреМаксим РыженковАлександр ЛукашенкоМИД Белоруссии
 
 
