США не выдали белорусской делегации визы для участия в Совете мира

"Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", - сообщил РИА Новости в белорусском внешнеполитическом ведомстве.