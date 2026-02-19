Рейтинг@Mail.ru
12:48 19.02.2026 (обновлено: 12:58 19.02.2026)
Венгрия может прекратить поставки газа Украине
Венгрия может прекратить поставки газа Украине
2026-02-19T12:48:00+03:00
2026-02-19T12:58:00+03:00
украина, венгрия, петер сийярто, россия
Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Правительство прекратило поставки дизельного топлива на Украину и в качестве продолжения ответных мер рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
МИД Украины оскорбительно высказался в адрес Венгрии
18 февраля, 20:13
 
УкраинаВенгрияПетер СийяртоРоссия
 
 
