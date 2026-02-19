Венгрия может прекратить поставки газа Украине

БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Правительство прекратило поставки дизельного топлива на Украину и в качестве продолжения ответных мер рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.