Венгрия может прекратить поставки газа Украине

БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Венгрии рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Правительство прекратило поставки дизельного топлива на Украину и в качестве продолжения ответных мер рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
