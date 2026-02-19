Рейтинг@Mail.ru
20:45 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/veb-2075607274.html
Шувалов: необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения
Необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения и возможность их промышленного внедрения, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 19.02.2026
россия, игорь шувалов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэб.рф (вэб)
Россия, Игорь Шувалов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения и возможность их промышленного внедрения, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В ходе заседания специальной рабочей группы по координации институтов развития совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Шувалова эксперты обсудили необходимые меры по поддержке технологического бизнеса в России. Заседание состоялось в Минэкономразвития России.
"Координация институтов развития и единые подходы к поддержке технологий повышают устойчивость проектов и эффективность использования ресурсов. Для ВЭБ.РФ приоритет — создать условия, при которых технологические решения получают спрос и доходят до промышленного внедрения. Это требует не только финансовой поддержки, но и системной работы по формированию рынка для инновационных продуктов, выстраивания цепочек кооперации и устранения регуляторных барьеров", — цитирует пресс-служба ВЭБ.РФ Шувалова.
В рамках СРГ организована работа 7 экспертных рабочих групп, на заседании обсудили ключевые инициативы трех из них: направления защиты рынка и формирования спроса на технологии, инфраструктура технологий, финансы и инвестиции в сфере развития технологий.
По итогам заседания все инициативы экспертных групп были одобрены. Работа по их реализации будет продолжена, в том числе с подготовкой законодательных изменений.
Специальная рабочая группа по координации деятельности институтов развития создана 5 июня 2025 года. Группа занимается согласованием работы институтов развития для достижения национальных целей, подготовки стратегических решений и повышения эффективности мер поддержки. В состав СРГ входят представители администрации президента, федеральных органов власти, институтов развития и делового сообщества. Главой группы является Шувалов.
РоссияИгорь ШуваловМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
