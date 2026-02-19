Шувалов: необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения и возможность их промышленного внедрения, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В ходе заседания специальной рабочей группы по координации институтов развития совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Шувалова эксперты обсудили необходимые меры по поддержке технологического бизнеса в России. Заседание состоялось в Минэкономразвития России.

"Координация институтов развития и единые подходы к поддержке технологий повышают устойчивость проектов и эффективность использования ресурсов. Для ВЭБ.РФ приоритет — создать условия, при которых технологические решения получают спрос и доходят до промышленного внедрения. Это требует не только финансовой поддержки, но и системной работы по формированию рынка для инновационных продуктов, выстраивания цепочек кооперации и устранения регуляторных барьеров", — цитирует пресс-служба ВЭБ.РФ Шувалова.

В рамках СРГ организована работа 7 экспертных рабочих групп, на заседании обсудили ключевые инициативы трех из них: направления защиты рынка и формирования спроса на технологии, инфраструктура технологий, финансы и инвестиции в сфере развития технологий.

По итогам заседания все инициативы экспертных групп были одобрены. Работа по их реализации будет продолжена, в том числе с подготовкой законодательных изменений.