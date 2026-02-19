https://ria.ru/20260219/veb-2075607274.html
2026-02-19T20:45:00+03:00
2026-02-19T20:45:00+03:00
2026-02-19T20:45:00+03:00
Шувалов: необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения
Шувалов: внедрение инноваций требует работы по формированию рынка для них
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Необходимо создать устойчивый спрос на технологические решения и возможность их промышленного внедрения, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В ходе заседания специальной рабочей группы по координации институтов развития совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Шувалова эксперты обсудили необходимые меры по поддержке технологического бизнеса в России. Заседание состоялось в Минэкономразвития России.
"Координация институтов развития и единые подходы к поддержке технологий повышают устойчивость проектов и эффективность использования ресурсов. Для ВЭБ.РФ приоритет — создать условия, при которых технологические решения получают спрос и доходят до промышленного внедрения. Это требует не только финансовой поддержки, но и системной работы по формированию рынка для инновационных продуктов, выстраивания цепочек кооперации и устранения регуляторных барьеров", — цитирует пресс-служба ВЭБ.РФ Шувалова.
В рамках СРГ организована работа 7 экспертных рабочих групп, на заседании обсудили ключевые инициативы трех из них: направления защиты рынка и формирования спроса на технологии, инфраструктура технологий, финансы и инвестиции в сфере развития технологий.
По итогам заседания все инициативы экспертных групп были одобрены. Работа по их реализации будет продолжена, в том числе с подготовкой законодательных изменений.
Специальная рабочая группа по координации деятельности институтов развития создана 5 июня 2025 года. Группа занимается согласованием работы институтов развития для достижения национальных целей, подготовки стратегических решений и повышения эффективности мер поддержки. В состав СРГ входят представители администрации президента, федеральных органов власти, институтов развития и делового сообщества. Главой группы является Шувалов.