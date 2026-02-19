ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование

"Во взаимодействии с Фондом "Защитники отечества" ВЭБ ведет регулярную работу по помощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Так, госкорпорация уже помогла не просто поступить – но должным образом подготовить специалистов, а после окончания обучения трое из них уже были приняты на работу", - пишет ВЭБ .

"И добросовестно сейчас на первом курсе обучаются. Они все трое у нас инвалиды с протезами, но с очень серьёзным духом. Могу сказать, что один парень, как раз кавалер двух орденов Мужества, через две недели после того, как был установлен протез, прыгнул с парашютом. Они такого крепкого духа", – приводятся в сообщении слова Шувалова.