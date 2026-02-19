Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 19.02.2026 (обновлено: 18:05 19.02.2026)
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование - РИА Новости, 19.02.2026
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование
ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получить образование - трое из них уже были приняты на работу, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
общество
россия
вэб.рф (вэб)
общество, россия, вэб.рф (вэб)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование

Шувалов заявил, что ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получать образование

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получить образование - трое из них уже были приняты на работу, говорится в сообщении госкорпорации.
«

"Во взаимодействии с Фондом "Защитники отечества" ВЭБ ведет регулярную работу по помощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Так, госкорпорация уже помогла не просто поступить – но должным образом подготовить специалистов, а после окончания обучения трое из них уже были приняты на работу", - пишет ВЭБ.

По словам главы госкорпорации, военные берут на себя обязательства получить высшее образование в области финансов.
"И добросовестно сейчас на первом курсе обучаются. Они все трое у нас инвалиды с протезами, но с очень серьёзным духом. Могу сказать, что один парень, как раз кавалер двух орденов Мужества, через две недели после того, как был установлен протез, прыгнул с парашютом. Они такого крепкого духа", – приводятся в сообщении слова Шувалова.
Основная ответственность ВЭБ.РФ - помочь устроиться на работу тем, у кого есть желание учиться. Чтобы защитники Отечества смогли и получить хорошую профессию, и твердо стоять на ногах.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Шувалов рассказал о формировании новой предпринимательской повестки в РФ
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
