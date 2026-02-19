https://ria.ru/20260219/veb-2075556521.html
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование - РИА Новости, 19.02.2026
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование
ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получить образование - трое из них уже были приняты на работу, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:56:00+03:00
2026-02-19T17:56:00+03:00
2026-02-19T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055818135_0:41:853:521_1920x0_80_0_0_96188ae0d6b84fcfce8ef13498d8b97e.jpg
https://ria.ru/20260219/shuvalov-2075410561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055818135_53:0:801:561_1920x0_80_0_0_0721d8e61a4e50c83bd70e5b67f3b358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вэб.рф (вэб)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ поможет ветеранам СВО получить образование
Шувалов заявил, что ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получать образование
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВЭБ помогает ветеранам и участникам СВО получить образование - трое из них уже были приняты на работу, говорится в сообщении госкорпорации.
«
"Во взаимодействии с Фондом "Защитники отечества" ВЭБ ведет регулярную работу по помощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Так, госкорпорация уже помогла не просто поступить – но должным образом подготовить специалистов, а после окончания обучения трое из них уже были приняты на работу", - пишет ВЭБ.
По словам главы госкорпорации, военные берут на себя обязательства получить высшее образование в области финансов.
"И добросовестно сейчас на первом курсе обучаются. Они все трое у нас инвалиды с протезами, но с очень серьёзным духом. Могу сказать, что один парень, как раз кавалер двух орденов Мужества, через две недели после того, как был установлен протез, прыгнул с парашютом. Они такого крепкого духа", – приводятся в сообщении слова Шувалова.
Основная ответственность ВЭБ.РФ
- помочь устроиться на работу тем, у кого есть желание учиться. Чтобы защитники Отечества смогли и получить хорошую профессию, и твердо стоять на ногах.