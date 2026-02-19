Рейтинг@Mail.ru
Самохин: инструменты ВЭБ.РФ работают на рост прозрачности ГЧП - РИА Новости, 19.02.2026
15:40 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/veb-2075507921.html
Самохин: инструменты ВЭБ.РФ работают на рост прозрачности ГЧП
2026-02-19T15:40:00+03:00
2026-02-19T15:40:00+03:00
Самохин: инструменты ВЭБ.РФ работают на рост прозрачности ГЧП

Андрей Самохин: инструменты ВЭБ.РФ работают на рост прозрачности ГЧП

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Инструменты ВЭБ.РФ будут работать на рост прозрачности механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), соблюдение баланса интересов сторон и увеличение эффекта от реализации проектов, отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор АНО РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
Он подчеркнул, что в институте развития создана комплексная система развития механизмов государственно-частного взаимодействия, которая направлена на рост частных инвестиций в инфраструктурные проекты для улучшения качества жизни российских семей. Ее частью является, например, Центр компетенций РАЗВИВАЙ.РФ, Индекс качества жизни, а также Национальный стандарт ГЧП.
"В комплексе эти инструменты будут работать на повышение прозрачности механизмов государственно-частного партнерства, соблюдение баланса интересов сторон и рост социально-экономических эффектов от реализации проектов", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Самохина.
Ранее переход от аббревиатуры ГЧП к более широкому понятию "Развивай.РФ" председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов анонсировал на Восточном экономическом форуме-2025.
Беспилотник Геоскан - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ВЭБ: Россия имеет все шансы стать чистым экспортером беспилотников
Вчера, 15:28
 
Игорь ШуваловРоссия
 
 
