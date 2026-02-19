ВЭБ: Россия входит в топ-5 стран по развитию технологий кибербезопасности

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия входит в пятерку стран мира по развитию технологий в сфере кибербезопасности, сообщил первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ Николай Цехомский.

"Россия входит в пятерку стран мира по развитию технологий информационной безопасности, при этом наша доля в мире меньше 2%", - сказал Цехомский, выступая в Совете Федерации.