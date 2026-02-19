Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ: Россия входит в топ-5 стран по развитию технологий кибербезопасности - РИА Новости, 19.02.2026
15:29 19.02.2026
ВЭБ: Россия входит в топ-5 стран по развитию технологий кибербезопасности
россия
николай цехомский
вэб.рф (вэб)
россия
россия, николай цехомский, вэб.рф (вэб)
Россия, Николай Цехомский, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ: Россия входит в топ-5 стран по развитию технологий кибербезопасности

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия входит в пятерку стран мира по развитию технологий в сфере кибербезопасности, сообщил первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ Николай Цехомский.
"Россия входит в пятерку стран мира по развитию технологий информационной безопасности, при этом наша доля в мире меньше 2%", - сказал Цехомский, выступая в Совете Федерации.
Он добавил, что ВЭБ видит большой запрос на такие технологии от крупных компаний в дружеских странах. Сейчас одна из компаний, в которую инвестировала госкорпорация, прорабатывает межгосударственные проекты с более чем 25 дружественными странами.
