Мэр Вашингтона объявила ЧС из-за разлива канализации в реку Потомак

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию из-за разлива канализации в столичную реку Потомак и запросила помощь у администрации президента США Дональда Трампа.

"Для благополучия как жителей, так и гостей города крайне важно, чтобы мы устранили последствия разлива и отвода сточных вод максимально организованно и оперативно; чтобы мы задействовали все доступные федеральные ресурсы и чтобы мы обеспечили наилучшие системы мониторинга и оповещения, позволяющие предоставлять точную информацию пользователям и потенциальным посетителям различных прибрежных зон и акваторий, затронутых загрязнением", - говорится в указе мэра.

Мэр также попросила федеральное правительство обеспечить полное возмещение расходов, понесённых округом и его управлением водоснабжения и канализации.

"Я почтительно прошу вас объявить режим крупного стихийного бедствия в округе Колумбия в связи с серьёзным обрушением участка трубопровода, затронувшим реку Потомак на территории округа Колумбия, а также штатов Мэриленд и Вирджиния", - говорится в письме мэра американской столицы на имя Трампа.