Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы - РИА Новости, 19.02.2026
20:41 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/valaam-2075606674.html
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы - РИА Новости, 19.02.2026
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы
Монахи рассказали aif.ru о состоянии погибшей Натальи Простаковой перед исчезновением на Валааме, отметив, что у нее были психологические проблемы. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:41:00+03:00
2026-02-19T20:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260218/sestry-2075294482.html
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы

aif.ru: у погибшей на Валааме Простаковой были психологические проблемы

© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Монахи рассказали aif.ru о состоянии погибшей Натальи Простаковой перед исчезновением на Валааме, отметив, что у нее были психологические проблемы.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина приехала в Валаамский монастырь на послушание. В ее поисках были задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. 19 февраля пресс-служба карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщила РИА Новости, что пропавшая послушница найдена мертвой.
"Как оказалось, у нее были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала, насколько знаю, перестала употреблять таблетки, которые ей прописывали", - объяснил отец Давид.
Собеседник издания уточнил, что она жила в женском общежитии, была хорошей девушкой. По его словам, в последние дни у неё замечался невроз. Кроме того, Простаковой помогали соседки и пытались следить за ней, чтобы она была под присмотром.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сестер, пропавших в Петербурге, нашли во Владимирской области
18 февраля, 19:07
 
