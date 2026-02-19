Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы

"Как оказалось, у нее были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала, насколько знаю, перестала употреблять таблетки, которые ей прописывали", - объяснил отец Давид.

Собеседник издания уточнил, что она жила в женском общежитии, была хорошей девушкой. По его словам, в последние дни у неё замечался невроз. Кроме того, Простаковой помогали соседки и пытались следить за ней, чтобы она была под присмотром.