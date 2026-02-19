https://ria.ru/20260219/valaam-2075606674.html
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы - РИА Новости, 19.02.2026
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы
Монахи рассказали aif.ru о состоянии погибшей Натальи Простаковой перед исчезновением на Валааме, отметив, что у нее были психологические проблемы. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:41:00+03:00
2026-02-19T20:41:00+03:00
2026-02-19T20:41:00+03:00
валаам
екатеринбург
происшествия
поисковый отряд "лиза алерт"
россия
республика карелия
поиск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260218/sestry-2075294482.html
валаам
екатеринбург
россия
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валаам, екатеринбург, происшествия, поисковый отряд "лиза алерт", россия, республика карелия, поиск
Валаам, Екатеринбург, Происшествия, Поисковый отряд "Лиза Алерт", Россия, Республика Карелия, поиск
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы
aif.ru: у погибшей на Валааме Простаковой были психологические проблемы
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Монахи рассказали aif.ru
о состоянии погибшей Натальи Простаковой перед исчезновением на Валааме, отметив, что у нее были психологические проблемы.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга
Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина приехала в Валаамский монастырь на послушание. В ее поисках были задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. 19 февраля пресс-служба карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщила РИА Новости, что пропавшая послушница найдена мертвой.
"Как оказалось, у нее были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала, насколько знаю, перестала употреблять таблетки, которые ей прописывали", - объяснил отец Давид.
Собеседник издания уточнил, что она жила в женском общежитии, была хорошей девушкой. По его словам, в последние дни у неё замечался невроз. Кроме того, Простаковой помогали соседки и пытались следить за ней, чтобы она была под присмотром.