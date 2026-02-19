https://ria.ru/20260219/valaam-2075422838.html
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга - РИА Новости, 19.02.2026
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга
Пропавшая на Валааме в Карелии 2 февраля трудница из Екатеринбурга найдена мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:35:00+03:00
2026-02-19T11:35:00+03:00
2026-02-19T14:40:00+03:00
валаам
республика карелия
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260217/tela-2074971099.html
валаам
республика карелия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
валаам, республика карелия, екатеринбург, происшествия
Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург, Происшествия
