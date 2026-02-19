Рейтинг@Mail.ru
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 19.02.2026 (обновлено: 14:40 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/valaam-2075422838.html
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга - РИА Новости, 19.02.2026
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга
Пропавшая на Валааме в Карелии 2 февраля трудница из Екатеринбурга найдена мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:35:00+03:00
2026-02-19T14:40:00+03:00
валаам
республика карелия
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260217/tela-2074971099.html
валаам
республика карелия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валаам, республика карелия, екатеринбург, происшествия
Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург, Происшествия
На Валааме нашли тело пропавшей трудницы из Екатеринбурга

РИА Новости: пропавшую на Валааме трудницу из Екатеринбурга нашли мертвой

© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Пропавшая на Валааме в Карелии 2 февраля трудница из Екатеринбурга найдена мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина приехала в Валаамский монастырь на послушание. В ее поисках были задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей.
"Сегодня, при выполнении очередной задачи, добровольцами ДПСО "Лиза Алерт" республики Карелия пропавшая Простакова Наталья найдена погибшей", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына
17 февраля, 15:10
 
ВалаамРеспублика КарелияЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала