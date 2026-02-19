Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 миллионов рублей

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ущерб по уголовному делу о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, один из фигурантов которого — директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев, превышает 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у "Калашникова" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, "Интертехника" поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель "Интертехники", победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев.

Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и невыплата заработной платы свыше двух месяцев.