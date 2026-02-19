Рейтинг@Mail.ru
Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 миллионов рублей - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 19.02.2026 (обновлено: 13:05 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/uscherb-2075368715.html
Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 миллионов рублей
Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 миллионов рублей - РИА Новости, 19.02.2026
Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 миллионов рублей
Ущерб по уголовному делу о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, один из фигурантов которого — директор ивановской компании "Интертехника" и... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T05:08:00+03:00
2026-02-19T13:05:00+03:00
происшествия
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203749_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b99571eb8cfc9a6473b90c36d6567266.jpg
https://ria.ru/20260209/sk-2073259930.html
https://ria.ru/20260128/uscherb-2070697773.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203749_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_c2a2252978653df8c9db6fc4cc46253c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 миллионов рублей

РИА Новости: "Калашников" понес ущерб на 35 миллионов рублей от аферы с деталями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Автомат АК-12 на стенде компании Калашников на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ущерб по уголовному делу о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, один из фигурантов которого — директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев, превышает 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута
9 февраля, 17:26
Руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у "Калашникова" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, "Интертехника" поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель "Интертехники", победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев.
Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
Морохов находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей
28 января, 09:20
 
ПроисшествияИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала