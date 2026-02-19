https://ria.ru/20260219/ukrainets-2075501743.html
Двое поляков напали с мачете на украинца и отрубили ему пальцы
Двое поляков напали с мачете на украинца и отрубили ему пальцы - РИА Новости, 19.02.2026
Двое поляков напали с мачете на украинца и отрубили ему пальцы
Двое поляков в Щецине напали с мачете на украинского подростка и отрубили ему пальцы, сообщили РИА Новости в местной полиции. РИА Новости, 19.02.2026
ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Двое поляков в Щецине напали с мачете на украинского подростка и отрубили ему пальцы, сообщили РИА Новости в местной полиции.
"Речь идет о жестоком нападении двух подростков на 15-летнего гражданина Украины
. Нападавшие использовали острый инструмент. По предварительной информации, речь идет о мачете", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший подросток находится в госпитале, так как получил очень серьезные травмы. У него, в частности, отрублены два пальца ноги.
По данным полиции, в связи с данным инцидентом уже задержаны двое граждан Польши
16 и 19 лет. Последнего уже допрашивают.
Мотивов нападения полицейские пока не называют. По их данным, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.