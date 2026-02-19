На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Мужчина в Харькове сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали, по решению суда военкомат исключил его из системы единого электронного реестра военнообязанных "Оберег", сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Мужчина в Харькове сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали. Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указано "женский". После этого она обратилась в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с требованием снять ее с воинского учета. ТЦК отказал, заявив, что без решения ВВК (военно-врачебной комиссии – ред.) она остается военнообязанным мужчиной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, женщина-трансгендер подала в суд на военкомат, Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить ее из воинского учета и реестра "Оберег", так как женщины служат только добровольно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
