На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 19.02.2026
На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали
На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали - РИА Новости, 19.02.2026
На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали
Мужчина в Харькове сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали, по решению суда военкомат исключил его из системы единого электронного реестра... РИА Новости, 19.02.2026
На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали

В Харькове мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Мужчина в Харькове сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали, по решению суда военкомат исключил его из системы единого электронного реестра военнообязанных "Оберег", сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Мужчина в Харькове сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали. Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указано "женский". После этого она обратилась в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с требованием снять ее с воинского учета. ТЦК отказал, заявив, что без решения ВВК (военно-врачебной комиссии – ред.) она остается военнообязанным мужчиной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, женщина-трансгендер подала в суд на военкомат, Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить ее из воинского учета и реестра "Оберег", так как женщины служат только добровольно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Автомобиль работников ТЦК пытается таранить велосипедиста в Харькове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Сотрудники ТЦК в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах
27 апреля 2025, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
