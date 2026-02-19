На Украине мужчина сменил пол, чтобы его не мобилизовали

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Мужчина в Харькове сменил пол на женский, чтобы его не мобилизовали, по решению суда военкомат исключил его из системы единого электронного реестра военнообязанных "Оберег", сообщает украинское издание "Страна.ua".

По данным издания, женщина-трансгендер подала в суд на военкомат, Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить ее из воинского учета и реестра "Оберег", так как женщины служат только добровольно.