Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Грубые высказывания Владимира Зеленского не придают ему политического веса и демонстрируют его слабость, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
"Это не признак силы, а признак слабости. Если бы у Зеленского все получалось на фронте, он бы побеждал, и у него бы не было места для хамства, и он бы рассказывал о своих достижениях. Но так как этих достижений у него нет, ему приходится ходить и заниматься вот такого рода стендапом. Хотя не думаю, что это придает ему какой бы то ни было политический вес", - сказал Килинкаров.
Килинкаров отметил, что Зеленский не может не понимать, что грубые слова, которые он употребил, говоря об Орбане, отразятся на его отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который открыто заявляет о своей поддержке Орбана.
"Он прекрасно понимает эту ситуацию и сознательно так делает, и демонстрирует, что он в связке с "глобалистами", которые борются против Трампа", - добавил эксперт.