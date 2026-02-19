Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Грубые высказывания Владимира Зеленского не придают ему политического веса и демонстрируют его слабость, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

"Он прекрасно понимает эту ситуацию и сознательно так делает, и демонстрирует, что он в связке с "глобалистами", которые борются против Трампа", - добавил эксперт.