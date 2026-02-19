Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 19.02.2026
Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана
Грубые высказывания Владимира Зеленского не придают ему политического веса и демонстрируют его слабость, поделился мнением с РИА Новости участник движения...
Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана

Килинкаров: грубые высказывания Зеленского не придают ему политического веса

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Грубые высказывания Владимира Зеленского не придают ему политического веса и демонстрируют его слабость, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в Евросоюз.
"Это не признак силы, а признак слабости. Если бы у Зеленского все получалось на фронте, он бы побеждал, и у него бы не было места для хамства, и он бы рассказывал о своих достижениях. Но так как этих достижений у него нет, ему приходится ходить и заниматься вот такого рода стендапом. Хотя не думаю, что это придает ему какой бы то ни было политический вес", - сказал Килинкаров.
Килинкаров отметил, что Зеленский не может не понимать, что грубые слова, которые он употребил, говоря об Орбане, отразятся на его отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который открыто заявляет о своей поддержке Орбана.
"Он прекрасно понимает эту ситуацию и сознательно так делает, и демонстрирует, что он в связке с "глобалистами", которые борются против Трампа", - добавил эксперт.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"
14 февраля, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияСШАВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
