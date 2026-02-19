Рейтинг@Mail.ru
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 19.02.2026
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ - РИА Новости, 19.02.2026
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ
Власти в украинских Сумах заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ, запугивая их военкоматом, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
сумы
украина
вооруженные силы украины
сумы
украина
сумы, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ

РИА Новости: в Сумах владельцы автосервисов обязаны бесплатно чинить технику ВСУ

Украинский танк - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинский танк. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти в украинских Сумах заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ, запугивая их военкоматом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Власти города Сумы заставляют владельцев местных СТО ремонтировать военную технику ВСУ бесплатно. При отказе их начинают запугивать ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что местных коммерсантов заставляют за свой счет покупать и запчасти для ремонта техники. "Доходит до того, что военные ВСУ заставляют бесплатно чинить и их личный транспорт", - добавил собеседник агентства.
Украинский военнослужащий
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
22 июня 2025, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
