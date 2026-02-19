https://ria.ru/20260219/ukraina-2075621793.html
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ - РИА Новости, 19.02.2026
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ
Власти в украинских Сумах заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ, запугивая их военкоматом, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:27:00+03:00
2026-02-19T22:27:00+03:00
2026-02-19T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
сумы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
Власти Сум заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику ВСУ
РИА Новости: в Сумах владельцы автосервисов обязаны бесплатно чинить технику ВСУ