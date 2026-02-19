МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На Украине армия "людоловов" Владимира Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он также отметил, что личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад, но они сидят в тылу и отлавливают инвалидов.