Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского - РИА Новости, 19.02.2026
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского
На Украине армия "людоловов" Владимира Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.02.2026
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского
РИА Новости: армия людоловов Зеленского насчитывает около 46 тыс военнослужащих