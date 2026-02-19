Рейтинг@Mail.ru
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 19.02.2026
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского - РИА Новости, 19.02.2026
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского
На Украине армия "людоловов" Владимира Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:08:00+03:00
2026-02-19T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хорватия
латвия
владимир зеленский
вооруженные силы великобритании
украина
хорватия
латвия
в мире, украина, хорватия, латвия, владимир зеленский, вооруженные силы великобритании
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хорватия, Латвия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Великобритании
Силовики оценили численность армии "людоловов" Зеленского

РИА Новости: армия людоловов Зеленского насчитывает около 46 тыс военнослужащих

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На Украине армия "людоловов" Владимира Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Армия "людоловов" Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих. Это половина численного состава ВС Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии", – сообщил источник.
Он также отметил, что личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад, но они сидят в тылу и отлавливают инвалидов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт
18 февраля, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХорватияЛатвияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Великобритании
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
