https://ria.ru/20260219/ukraina-2075619636.html
Силовики рассказали, чем весь день занят полковник МВД Украины Мороз
Силовики рассказали, чем весь день занят полковник МВД Украины Мороз - РИА Новости, 19.02.2026
Силовики рассказали, чем весь день занят полковник МВД Украины Мороз
Полковник МВД Украины Сергей Мороз целыми днями просматривает в соцсети посты с котиками и собачками и ставит лайки, рассказали РИА Новости в российских силовых РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:04:00+03:00
2026-02-19T22:04:00+03:00
2026-02-19T22:06:00+03:00
урман
мвд украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20251225/deputat-2064588146.html
урман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урман, мвд украины, в мире
Урман, МВД Украины, В мире
Силовики рассказали, чем весь день занят полковник МВД Украины Мороз
РИА Новости: полковник МВД Украины Мороз целыми днями смортит посты с котиками