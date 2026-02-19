Рейтинг@Mail.ru
22:04 19.02.2026 (обновлено: 22:06 19.02.2026)
Силовики рассказали, чем весь день занят полковник МВД Украины Мороз
Силовики рассказали, чем весь день занят полковник МВД Украины Мороз

РИА Новости: полковник МВД Украины Мороз целыми днями смортит посты с котиками

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Полковник МВД Украины Сергей Мороз целыми днями просматривает в соцсети посты с котиками и собачками и ставит лайки, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками, а также своей жены, Урман Натальи Александровны, с треском уволенной с поста командира батальона патрульных после скандала", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что уволенная очень быстро освоила должность старшего инспектора по особым поручениям отдела уполномоченных по контролю за соблюдением прав человека в управлении, которое возглавляет ее супруг.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украинский депутат заявил, что его пытались убить за критику коррупции
25 декабря 2025, 14:00
 
