"Россия получит". На Западе высказались о мире на Украине в этом году
21:13 19.02.2026 (обновлено: 21:34 19.02.2026)
"Россия получит". На Западе высказались о мире на Украине в этом году
"Россия получит". На Западе высказались о мире на Украине в этом году
Руководители европейских служб разведки не видят возможности достичь мира на Украине в текущем году, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:13:00+03:00
2026-02-19T21:34:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
владимир мединский
дональд трамп
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
украина
сша
женева (город)
в мире, украина, сша, женева (город), владимир мединский, дональд трамп, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Женева (город), Владимир Мединский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Руководители европейских служб разведки не видят возможности достичь мира на Украине в текущем году, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"Руководители европейских разведывательных служб пессимистично оценивают шансы на достижение в этом году соглашения о прекращении конфликта на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США "достаточно приблизили" перспективу заключения сделки", — говорится в материале.
"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского
Вчера, 19:08
Один из источников агентства назвал переговоры в Женеве "театрализованным представлением". По мнению другого высокопоставленного разведчика, реальные переговоры начнутся, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)".
Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Песков ответил на вопрос о месте и дате следующей встречи по Украине
Вчера, 18:11

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве
Вчера, 17:02
 
Заголовок открываемого материала