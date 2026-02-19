Украина выполнила все требования МВФ по новой программе финансирования

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, комментируя отказ фонда от прежних налоговых требований.

Ранее в феврале премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву для предоставления нового кредита.

"Что касается вопроса о налоговых требованиях, могу сказать, что власти выполнили все необходимые предварительные условия для продвижения запроса на участие в программе", - сообщила Козак в ответ на вопрос агентства в ходе брифинга.

По словам Козак, в рамках новой кредитной программы фонд опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу.