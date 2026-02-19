https://ria.ru/20260219/ukraina-2075601634.html
Украина выполнила все требования МВФ по новой программе финансирования
Украина выполнила все требования МВФ по новой программе финансирования - РИА Новости, 19.02.2026
Украина выполнила все требования МВФ по новой программе финансирования
Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости, 19.02.2026
украина
киев
Украина выполнила все требования МВФ по новой программе финансирования
Украина выполнила все необходимые для нового кредита требования МВФ
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, комментируя отказ фонда от прежних налоговых требований.
Ранее в феврале премьер Украины
Юлия Свириденко заявила, что МВФ
отменил предварительные налоговые требования к Киеву
для предоставления нового кредита.
"Что касается вопроса о налоговых требованиях, могу сказать, что власти выполнили все необходимые предварительные условия для продвижения запроса на участие в программе", - сообщила Козак в ответ на вопрос агентства в ходе брифинга.
По словам Козак, в рамках новой кредитной программы фонд опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.