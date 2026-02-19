Украина разрешила раскопки на месте убийств поляков дивизией СС "Галичина"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Министерство культуры Украины предоставило разрешение польской стороне на проведение раскопок в районе бывшего села Гута Пеняцкая Львовской области, где в 1944 году дивизия СС "Галичина", набранная из украинских коллаборационистов, уничтожила порядка тысячи поляков, сообщает в четверг украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

"Польская делегация начнет раскопки в Гуте Пеняцкой, где в 1944 году СС "Галичина" уничтожила около тысячи мирных жителей. Министерство культуры Украины выдало разрешение на поисковые работы... Поиски проведёт совместная украинско-польская экспедиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.

Как отмечает СПЖ, в официальном сообщении ведомства жертвы трагедии обозначены обтекаемо, там указано, что "работы касаются поиска и локализации мест захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны". Кто именно уничтожил село – не указано.

По данным союза, 28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС "Галичина" при участии отрядов УПА * окружили и сожгли село Гуту Пеняцкую. Более тысячи жителей – польских крестьян, женщин, детей, а также укрывавшихся в селе евреев были уничтожены. Около 500 были сожжены заживо в костёле и домах. После карательной операции СС "Галичина" выжили не более 50 человек. Село после войны так и не было восстановлено.

Как указали в СПЖ, украинское министерство культуры выдало разрешение на раскопки по заявлению польской стороны от 16 февраля 2026 года и основывается на договорённостях украинско-польской рабочей группы по исторической памяти, закреплённых в Варшаве в декабре 2025 года. В случае обнаружения останков планируется эксгумация и перезахоронение.

Мемориал на месте трагедии в Гуте Пеняцкой, открытый в 2005 году совместно Польшей Украиной , неоднократно становился мишенью вандалов. В январе 2017 года неизвестные обрисовали памятные доски националистической символикой и эсэсовскими рунами, после чего мемориал был взорван с применением взрывчатки.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.