Украина разрешила раскопки на месте убийств поляков дивизией СС "Галичина" - РИА Новости, 19.02.2026
18:03 19.02.2026
Украина разрешила раскопки на месте убийств поляков дивизией СС "Галичина"
Украина разрешила раскопки на месте убийств поляков дивизией СС "Галичина"
Украина разрешила раскопки на месте убийств поляков дивизией СС "Галичина"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Министерство культуры Украины предоставило разрешение польской стороне на проведение раскопок в районе бывшего села Гута Пеняцкая Львовской области, где в 1944 году дивизия СС "Галичина", набранная из украинских коллаборационистов, уничтожила порядка тысячи поляков, сообщает в четверг украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"Польская делегация начнет раскопки в Гуте Пеняцкой, где в 1944 году СС "Галичина" уничтожила около тысячи мирных жителей. Министерство культуры Украины выдало разрешение на поисковые работы... Поиски проведёт совместная украинско-польская экспедиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Как отмечает СПЖ, в официальном сообщении ведомства жертвы трагедии обозначены обтекаемо, там указано, что "работы касаются поиска и локализации мест захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны". Кто именно уничтожил село – не указано.
По данным союза, 28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС "Галичина" при участии отрядов УПА* окружили и сожгли село Гуту Пеняцкую. Более тысячи жителей – польских крестьян, женщин, детей, а также укрывавшихся в селе евреев были уничтожены. Около 500 были сожжены заживо в костёле и домах. После карательной операции СС "Галичина" выжили не более 50 человек. Село после войны так и не было восстановлено.
Как указали в СПЖ, украинское министерство культуры выдало разрешение на раскопки по заявлению польской стороны от 16 февраля 2026 года и основывается на договорённостях украинско-польской рабочей группы по исторической памяти, закреплённых в Варшаве в декабре 2025 года. В случае обнаружения останков планируется эксгумация и перезахоронение.
Мемориал на месте трагедии в Гуте Пеняцкой, открытый в 2005 году совместно Польшей и Украиной, неоднократно становился мишенью вандалов. В январе 2017 года неизвестные обрисовали памятные доски националистической символикой и эсэсовскими рунами, после чего мемориал был взорван с применением взрывчатки.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Захарова: на Западе боятся показать истинную природу киевского фашизма
