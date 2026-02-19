Залужного планировали отравить по указанию офиса Зеленского, заявил Шарий

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что экс-главкома украинских войск Валерия Залужного, в настоящее время занимающего пост посла Украины в Великобритании, планировали отравить на одной из частных встреч по указанию из офиса Владимира Зеленского.

"В 2023 году генерал Залужный должен был пасть смертью храбрых… Операция была разработана офисом президента с участием граждан, большая часть которых до сих пор находится на своих должностях", - написал Шарий в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что о подготовке офисом Зеленского покушения тогда знали минимум до 10 человек, по его словам, часть из них знают о других аналогичных ситуациях.

"Мои источники говорят мне о еще одной подготовке покушения на Залужного, но тогда это должно было быть отравлением на одной из частных встреч. Отравление ядом, который уничтожает организм в течение достаточно продолжительного времени, не сразу. Мне рассказывали об информационных покушениях, которые были заготовлены, а это и всевозможная грязь сексуального характера, ну и прочее, и коррупционная составляющая", - пишет Шарий.

При этом блогер утверждает, что Залужный не был замешан ни в одной из коррупционных схем, поэтому "основной была операция устранения".

В среду Залужный заявил Ассошиэйтед Пресс, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.