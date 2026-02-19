Рейтинг@Mail.ru
Залужного планировали отравить по указанию офиса Зеленского, заявил Шарий - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075556215.html
Залужного планировали отравить по указанию офиса Зеленского, заявил Шарий
Залужного планировали отравить по указанию офиса Зеленского, заявил Шарий - РИА Новости, 19.02.2026
Залужного планировали отравить по указанию офиса Зеленского, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что экс-главкома украинских войск Валерия Залужного, в настоящее время занимающего пост посла Украины в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:55:00+03:00
2026-02-19T17:55:00+03:00
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
анатолий шарий
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075214959_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_402dea1d23e0b4e584e4422bc5581f91.jpg
https://ria.ru/20260219/zelenskij-2075510261.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064761939.html
https://ria.ru/20260219/zelenskiy-2075508126.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075214959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab020e3ca9425340e7a0b12642274aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, анатолий шарий, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба безопасности Украины
Залужного планировали отравить по указанию офиса Зеленского, заявил Шарий

Шарий: Залужного хотели отравить по указанию офиса Зеленского

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что экс-главкома украинских войск Валерия Залужного, в настоящее время занимающего пост посла Украины в Великобритании, планировали отравить на одной из частных встреч по указанию из офиса Владимира Зеленского.
Ранее в четверг бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев заявил, что Залужный получил ранение в 2023 году в момент, когда ему поступил звонок из офиса Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог
Вчера, 15:48
"В 2023 году генерал Залужный должен был пасть смертью храбрых… Операция была разработана офисом президента с участием граждан, большая часть которых до сих пор находится на своих должностях", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что о подготовке офисом Зеленского покушения тогда знали минимум до 10 человек, по его словам, часть из них знают о других аналогичных ситуациях.
"Мои источники говорят мне о еще одной подготовке покушения на Залужного, но тогда это должно было быть отравлением на одной из частных встреч. Отравление ядом, который уничтожает организм в течение достаточно продолжительного времени, не сразу. Мне рассказывали об информационных покушениях, которые были заготовлены, а это и всевозможная грязь сексуального характера, ну и прочее, и коррупционная составляющая", - пишет Шарий.
При этом блогер утверждает, что Залужный не был замешан ни в одной из коррупционных схем, поэтому "основной была операция устранения".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
26 декабря 2025, 06:35
В среду Залужный заявил Ассошиэйтед Пресс, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии
Вчера, 15:42
 
В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАнатолий ШарийВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала