На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 19.02.2026
На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО
На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО
Украина и НАТО планируют до конца текущего года создать систему тайной передачи информации, сообщил старший национальный представитель в совместном центре... РИА Новости, 19.02.2026
На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО

Вишневский: Украина и НАТО планируют создать систему секретной передачи данных

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украина и НАТО планируют до конца текущего года создать систему тайной передачи информации, сообщил старший национальный представитель в совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) Валерий Вишневский.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
"Это создание еще одного инструмента, который должен прочно соединить Украину и НАТО. Речь идет о развитии системы тайного обмена информацией. По состоянию на сегодня такой системы между Украиной и НАТО нет. Одно из наших направлений работы предусматривает запуск тестового проекта, где будет создана система обмена информацией… Министерство обороны и генеральный штаб ВСУ получат инструмент мгновенного обмена данными с органами НАТО в закрытом режиме, чего еще нет. Через обучение, через систему связи проходим тот путь, что преодолели недавно Швеция и Финляндия перед вступлением в альянс", - сказал Вишневский в интервью агентству Укринформ.
Вишневский добавил, что систему тайной передачи информации планируют создать до конца текущего года, тогда же появятся первые тестовые проекты.
Совместный центр НАТО - Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) был создан в феврале 2025 года в городе Быдгоще на севере Польши.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
© 2026 МИА «Россия сегодня»
