На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украина и НАТО планируют до конца текущего года создать систему тайной передачи информации, сообщил старший национальный представитель в совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) Валерий Вишневский.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
"Это создание еще одного инструмента, который должен прочно соединить Украину и НАТО. Речь идет о развитии системы тайного обмена информацией. По состоянию на сегодня такой системы между Украиной и НАТО нет. Одно из наших направлений работы предусматривает запуск тестового проекта, где будет создана система обмена информацией… Министерство обороны и генеральный штаб ВСУ получат инструмент мгновенного обмена данными с органами НАТО в закрытом режиме, чего еще нет. Через обучение, через систему связи проходим тот путь, что преодолели недавно Швеция и Финляндия перед вступлением в альянс", - сказал Вишневский в интервью агентству Укринформ.
Вишневский добавил, что систему тайной передачи информации планируют создать до конца текущего года, тогда же появятся первые тестовые проекты.
