На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украина и НАТО планируют до конца текущего года создать систему тайной передачи информации, сообщил старший национальный представитель в совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) Валерий Вишневский.