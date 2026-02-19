Украинский суд не смог провести заседание по делу Януковича

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича не явились на заседание суда по делу о беспорядках во время государственного переворота в стране, в рассмотрении дела объявлен перерыв до 3 марта, сообщает украинский телеканал "Общественное"..
"В Броварском городском районном суде должны были заслушать обвинительный акт относительно беглого экс-президента Виктора Януковича и силовиков... адвокаты Януковича не явились на заседание. Судебная коллегия объявила перерыв до третьего марта", - говорится в материале на сайте киевского отделения телеканала.
Как уточнили украинские журналисты, дело касается попыток правоохранителей разогнать демонстрации во время государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах. Интересы Януковича в суде представляют восемь юристов, из них шесть были назначены государством. Никто из них не явился на слушание. Коллегия судей предлагала провести его без присутствия стороны обвиняемого, прокурор выступал за перенос заседания и обеспечение присутствия представителей Януковича.
Главная киевская площадь - площадь Независимости, в просторечии майдан - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
