Рейтинг@Mail.ru
Украинский суд не смог провести заседание по делу Януковича - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075480329.html
Украинский суд не смог провести заседание по делу Януковича
Украинский суд не смог провести заседание по делу Януковича - РИА Новости, 19.02.2026
Украинский суд не смог провести заседание по делу Януковича
Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича не явились на заседание суда по делу о беспорядках во время государственного переворота в стране, в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:15:00+03:00
2026-02-19T14:15:00+03:00
в мире
украина
виктор янукович
петр порошенко
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784863467_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f1dabfed485474d7a391f3db19b75c3.jpg
https://ria.ru/20250910/yanukovich-2040985270.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784863467_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_618cbd172c71aa388acf9be545f2e1cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Украинский суд не смог провести заседание по делу Януковича

Суд в Киеве не смог провести заседание по делу Януковича

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича не явились на заседание суда по делу о беспорядках во время государственного переворота в стране, в рассмотрении дела объявлен перерыв до 3 марта, сообщает украинский телеканал "Общественное"..
"В Броварском городском районном суде должны были заслушать обвинительный акт относительно беглого экс-президента Виктора Януковича и силовиков... адвокаты Януковича не явились на заседание. Судебная коллегия объявила перерыв до третьего марта", - говорится в материале на сайте киевского отделения телеканала.
Как уточнили украинские журналисты, дело касается попыток правоохранителей разогнать демонстрации во время государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах. Интересы Януковича в суде представляют восемь юристов, из них шесть были назначены государством. Никто из них не явился на слушание. Коллегия судей предлагала провести его без присутствия стороны обвиняемого, прокурор выступал за перенос заседания и обеспечение присутствия представителей Януковича.
Главная киевская площадь - площадь Независимости, в просторечии майдан - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
10 сентября 2025, 15:46
 
В миреУкраинаВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала