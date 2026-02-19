https://ria.ru/20260219/ukraina-2075461096.html
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог - РИА Новости, 19.02.2026
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог
Вопрос о том, охотно ли Киев идет на переговоры, нужно задавать украинской стороне, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:21:00+03:00
2026-02-19T13:21:00+03:00
2026-02-19T13:32:00+03:00
киев
россия
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_0:115:3142:1883_1920x0_80_0_0_f34355ac89946dd2bd1d3df3e4a04591.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074815132.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_66df26764d9ce73f718e3e8876503eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, михаил галузин
Киев, Россия, Михаил Галузин
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог
Галузин предложил спросить о том, как Киев идет на диалог, у украинской стороны