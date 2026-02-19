Рейтинг@Mail.ru
13:21 19.02.2026 (обновлено: 13:32 19.02.2026)
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог
Вопрос о том, охотно ли Киев идет на переговоры, нужно задавать украинской стороне, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:21:00+03:00
2026-02-19T13:32:00+03:00
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Галузин ответил на вопрос, охотно ли Киев идет на диалог

Галузин предложил спросить о том, как Киев идет на диалог, у украинской стороны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос о том, охотно ли Киев идет на переговоры, нужно задавать украинской стороне, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Об этом надо спросить украинскую сторону", - сказал Галузин журналистам, отвечая на вопрос, охотно ли украинская сторона идет на переговоры.
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
17 февраля, 08:00
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
17 февраля, 08:00
 
