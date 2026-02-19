https://ria.ru/20260219/ukraina-2075427175.html
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России - РИА Новости, 19.02.2026
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
Украина используется ЕС и НАТО для того, чтобы сделать из нее "анти-Россию" и таран по нанесению РФ стратегического поражения, заявил замглавы МИД России Михаил РИА Новости, 19.02.2026
украина
россия
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
МИД: ЕС и НАТО используют Украину, чтобы сделать из нее анти-Россию