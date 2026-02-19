Рейтинг@Mail.ru
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
11:51 19.02.2026 (обновлено: 11:57 19.02.2026)
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
Украина используется ЕС и НАТО для того, чтобы сделать из нее "анти-Россию" и таран по нанесению РФ стратегического поражения, заявил замглавы МИД России Михаил РИА Новости, 19.02.2026
россия
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина используется ЕС и НАТО для того, чтобы сделать из нее "анти-Россию" и таран по нанесению РФ стратегического поражения, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Украина используется западными странами, ЕС, НАТО прежде всего для того, чтобы, сделав из нее анти-Россию, использовать ее как таран по нанесению России стратегического поражения, для вывода нашей страны из числа влиятельных участников, лишения статуса державы, которая по праву участвует в формировании ключевых тенденций международного сообщества", - сказал Галузин на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября 2025, 08:00
 
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО, Михаил Галузин
 
 
