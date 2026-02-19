Рейтинг@Mail.ru
08:26 19.02.2026
Украинский чиновник "нашел" 650 тысяч долларов в гараже умершей бабушки
в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
Украинский чиновник "нашел" 650 тысяч долларов в гараже умершей бабушки

Субботенко заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже покойной бабушки

© РИА Новости / Александр Демьянчук
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Украинские гривны . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы экологической инспекции Украины заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что "нашел" свыше 650 тысяч долларов США наличными в гараже умершей бабушки, сообщило украинское издание 368.media со ссылкой на отчет правоохранительных органов о проверке налоговых деклараций чиновника.
"Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Александр Субботенко заявил проверяющим из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки", - говорится в материале на сайте издания.
Чиновник при этом пытался заверить правоохранителей, что при жизни его бабушка имела легальную финансовую возможность накопить такие средства вместе с мужем, в том числе во время работы за рубежом. Субботенко также заявил, что в его семье принято хранить средства в наличной валюте, чем старушка и занималась. Такого же правила придерживается и сам чиновник.
На сайте НАПК размещена налоговая декларация Субботенко, в которой действительно указано более 600 тысяч долларов наличными. Происхождение валюты, тем не менее, не объясняется.
