Украинский чиновник "нашел" 650 тысяч долларов в гараже умершей бабушки

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы экологической инспекции Украины заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что "нашел" свыше 650 тысяч долларов США наличными в гараже умершей бабушки, сообщило украинское издание 368.media со ссылкой на отчет правоохранительных органов о проверке налоговых деклараций чиновника.

"Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Александр Субботенко заявил проверяющим из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки", - говорится в материале на сайте издания.

Чиновник при этом пытался заверить правоохранителей, что при жизни его бабушка имела легальную финансовую возможность накопить такие средства вместе с мужем, в том числе во время работы за рубежом. Субботенко также заявил, что в его семье принято хранить средства в наличной валюте, чем старушка и занималась. Такого же правила придерживается и сам чиновник.