Рейтинг@Mail.ru
Источник CNN заявил о прогрессе по режиму прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075367193.html
Источник CNN заявил о прогрессе по режиму прекращения огня на Украине
Источник CNN заявил о прогрессе по режиму прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Источник CNN заявил о прогрессе по режиму прекращения огня на Украине
Участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились "постепенного, но существенного прогресса" в определении того, как будет работать режим... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:31:00+03:00
2026-02-19T04:31:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир мединский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_0:55:3444:1992_1920x0_80_0_0_7cc1fcad80704a8f65b92ce10cf4038e.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075365888.html
https://ria.ru/20260218/rossiya-2075342177.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_932929abf486d8b9edb3e5c42a741e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир мединский, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Мединский, НАТО
Источник CNN заявил о прогрессе по режиму прекращения огня на Украине

CNN: в определении работы по прекращению огня на Украине есть прогресс

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 19 фев – РИА Новости. Участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились "постепенного, но существенного прогресса" в определении того, как будет работать режим прекращения огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Военные чиновники, участвующие в трехсторонних переговорах с Украиной, Россией и США, добились "постепенного, но существенного прогресса" в определении того, как будет работать режим прекращения огня", – утверждает СМИ со ссылкой на анонимный источник, отмечая в том числе и прогресс в части "доработки ключевых условий и разъяснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений".
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона
Вчера, 03:59
Собеседник также заявил телеканалу об острожном оптимизме в военной части переговоров. Одной из основных задач этом направлении, как утверждается, "было достижение согласия обеих сторон по ключевым условиям, которые будут использоваться для политических переговоров, таким как практические условия прекращения огня и то, что будет представлять собой нарушение этого режима прекращения огня".
"По словам источника, на этом направлении был достигнут прогресс", – добавляет СМИ.
В переговорах в Женеве по Украине участвовали, среди прочих, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров
18 февраля, 23:43
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир МединскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала