"Зеленского потрясло". Запад ответил на новые аресты в Киеве

Более ста миллионов долларов всего за четыре года работы — еще одного бывшего украинского министра обвинили во взяточничестве. В то же время СБУ продолжает борьбу с антикоррупционными органами, но теперь Зеленский сомневается в лояльности даже этой спецслужбы и готовит чистки. Об угрозах для киевского режима — в материале РИА Новости.

Из купе — в СИЗО

Экс-министра энергетики Германа Галущенко, уволенного в прошлом году на фоне скандала в "Энергоатоме", переквалифицировали из свидетелей в обвиняемые. Возглавляя ведомство, он постоянно находился на прямой связи с Зеленским.

Галущенко попытался уехать из страны, но на границе его сняли с поезда — по требованию НАБУ, как утверждает нардеп Ярослав Железняк.

САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) считает, что экс-министр с 2021-го по 2025-й помог вывести из ведомства 112 миллионов долларов. При этом в схеме он находился отнюдь не на вершине пирамиды.

Главными были Тимур Миндич и его финансист Александр Цукерман. Затем — исполнительный директор "Энергоатома" Игорь Фурсенко, замминистра энергетики Игорь Миронюк и сотрудницы так называемого бэк-офиса, через который отмывались деньги: Леся Устименко, Людмила Зорина. И Галущенко.

Взятками он оплачивал учебу одного из сыновей в престижном частном колледже Alpin Beau Soleil в Швейцарии. За неполных четыре года отдал минимум шестьсот тысяч долларов. В министерской декларации эти расходы не указаны.

"У меня много детей, а у них много крестных", — попытался оправдаться в суде Галущенко. Якобы сам не заплатил ни копейки.

Прокурор требовал залог в 425 миллионов гривен. Экс-министр назвал это "приговором": таких денег у него нет. Максимум — 20-30 миллионов. Суд назначил 200 миллионов, и Галущенко остался под стражей.

Примечательно, что в тот же день, по сведениям украинских СМИ, страну покинул друг и помощник Зеленского Сергей Шефир, которым тоже интересовалось НАБУ.

В поисках новых врагов

Миндич за границей. Бывший глава офиса Андрей Ермак — до сих пор без обвинений. По-прежнему живет в Киеве, ездит по городу с охраной. До фронта так и не добрался, хотя и обещал.

Нардеп Железняк отмечает, что, несмотря на все действия НАБУ и САП, одни люди Миндича до сих пор управляют "Энергоатомом", а другие сидят в комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Недавно им удалось устроить "аномально большую" распродажу энергии накануне взлета цен — близкие к власти покупатели забрали все. В итоге госкомпания потеряла 46,3 миллиона долларов.

В НАБУ же не намерены ограничиваться одной лишь операцией "Мидас". Ведомство не прекращает проверки в парламенте. Около полусотни депутатов вызвали на допрос, сообщила представитель "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Кроме того, детективы обратили внимание на друга детства Зеленского и экс-председателя СБУ Ивана Баканова — поступили сведения о его махинациях.

На фоне такой активности антикоррупционных органов возобновилась и борьба спецслужб. За несколько дней до задержания Галущенко в НАБУ заявили, что обнаружили прослушку в доме руководителя одного из подразделений. Руководитель САП Александр Клименко намекнул, что это дело рук СБУ.

Однако на Банковой не уверены даже в лояльных спецслужбах. Зеленский встретился с замом главы СБУ Александром Покладом и поручил ему очиститься "от тех, кто служит не Украине, а другим интересам".

Неизменная позиция

Арест Галущенко потряс Зеленского, пишет Financial Times. И понятно почему.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сразу же напомнила: "Борьба с коррупцией — обязательно условие переговоров о вступлении в ЕС. Мы за этим очень-очень пристально следим".

Это плохо влияет на имидж украинской власти и ее устойчивость, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. С другой стороны, очередной арест по делу Миндича был закономерным.

"Галущенко давно фигурирует в операции "Мидас". Даже из открытых источников известно о его активах, которые явно превышали официально заработанное", — поясняет собеседник РИА Новости.

Тем не менее политолог Александр Дудчак считает, что экс-министра вряд ли ожидает реальный срок.

"Не исключено, что его назначат козлом отпущения, но всех предыдущих фигурантов как-то это миновало. Просто делают вид, что Зеленскому в очередной раз намекают на некие подвижки. На самом деле глава киевского режима и так полностью зависит от западных партнеров", — подчеркивает эксперт.