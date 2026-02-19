Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учитель из Москвы Василий Гневшев стал победителем всероссийской олимпиады "Хранители русского языка" среди 80 финалистов из 35 регионов РФ, итоги конкурса подвели в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе благотворительного фонда "Эмпатия".

Отмечается, что олимпиада проходит ежегодно и состоит из трех этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России.