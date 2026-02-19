https://ria.ru/20260219/uchitel-2075621460.html
Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка"
Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка" - РИА Новости, 19.02.2026
Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка"
Учитель из Москвы Василий Гневшев стал победителем всероссийской олимпиады "Хранители русского языка" среди 80 финалистов из 35 регионов РФ, итоги конкурса... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:25:00+03:00
2026-02-19T22:25:00+03:00
2026-02-19T22:25:00+03:00
общество
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075621323_0:53:240:188_1920x0_80_0_0_c9df3148eb52679ae11a97941bb5bec6.jpg
https://ria.ru/20251003/uchitel-2046130373.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075621323_0:30:240:210_1920x0_80_0_0_c05399fd50e5d1802c03579958720ed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва
Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка"
Учитель из Москвы выиграл всероссийскую олимпиаду «Хранители русского языка»
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учитель из Москвы Василий Гневшев стал победителем всероссийской олимпиады "Хранители русского языка" среди 80 финалистов из 35 регионов РФ, итоги конкурса подвели в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе благотворительного фонда "Эмпатия".
"Девятнадцатого февраля в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей "Хранители русского языка" и для будущих педагогов "Хранители русского языка. Студенты". Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ
и 24 студента филологических факультетов,... которые приехали на соревнования в Москву
. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 миллионов рублей, учрежденный благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова. Победителем олимпиады стал 33-летний учитель из Москвы - Гневшев Василий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпиада проходит ежегодно и состоит из трех этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России.