22:25 19.02.2026
Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка"
Учитель из Москвы стал победителем олимпиады "Хранители русского языка"

Учитель из Москвы выиграл всероссийскую олимпиаду «Хранители русского языка»

© Фото : Департамент образования и науки города МосквыУчитель Василий Гневшев
Учитель Василий Гневшев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Департамент образования и науки города Москвы
Учитель Василий Гневшев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учитель из Москвы Василий Гневшев стал победителем всероссийской олимпиады "Хранители русского языка" среди 80 финалистов из 35 регионов РФ, итоги конкурса подвели в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе благотворительного фонда "Эмпатия".
"Девятнадцатого февраля в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей "Хранители русского языка" и для будущих педагогов "Хранители русского языка. Студенты". Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ и 24 студента филологических факультетов,... которые приехали на соревнования в Москву. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 миллионов рублей, учрежденный благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова. Победителем олимпиады стал 33-летний учитель из Москвы - Гневшев Василий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпиада проходит ежегодно и состоит из трех этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России.
