Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал животных, которые страдают в снегопад - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 19.02.2026 (обновлено: 12:38 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/uchenyj-2075434953.html
Ученый назвал животных, которые страдают в снегопад
Ученый назвал животных, которые страдают в снегопад - РИА Новости, 19.02.2026
Ученый назвал животных, которые страдают в снегопад
Мелкие птицы и бобры становятся наиболее уязвимыми в сильные снегопады в Москве, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:09:00+03:00
2026-02-19T12:38:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998653_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_a53c4ad123a57a4b4232259f28b7fe16.jpg
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075400281.html
https://ria.ru/20260202/ptitsy-2071680504.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998653_517:140:3061:2048_1920x0_80_0_0_4bce60097dc22140d6c23fd2e0d54e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Ученый назвал животных, которые страдают в снегопад

Биолог Квартальнов: птицы и бобры наиболее уязвимы в снегопады в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУтки во время снегопада на одной из улиц Москвы
Утки во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мелкие птицы и бобры становятся наиболее уязвимыми в сильные снегопады в Москве, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Вчера, 10:25
"Если говорить про Москву, то в первую очередь это птицы. Особенно мелкие птицы, прилетные. Кочующие птицы, такие как чижи, чечетки, снегири, щеглы, пуночки могут уже возвращаться. Они порой собираются на автодорогах, прям по обочинам и, соответственно, их часто сбивают машины. В ближайшее время должны возвращаться стаи тех птиц, которые питаются плодами и семенами", - рассказал Квартальнов.
Он отметил, что кроме чижей и чечеток еще должны возвращаться и дрозды-рябинники, и гнездящиеся северные свиристели. Обычно они в это время появляются сотенными, тысячными стаями. Они могут прилетать и здесь уже обнаруживать такие некомфортные условия для кормежки, поскольку рябина уже сейчас съедена, а на ветвях там во многих местах снег. Ягоды, которые упали в начале зимы на снег, они, по идее, их тоже должны подъедать, а они все снегом покрыты.
"Такие птицы они будут собираться или у мест подкормки, или на автодорогах в надежде найти хоть какую-то еду, и они в результате могут быть уязвимы для человека. Например, свиристели не очень понимают, что такое стекло. Они чаще разбиваются о стекла, если возникает какая-то тревога, хищник появился или какой-то резкий звук. Вот они взлетают с того места, где кормились, и в результате могут удариться в стекло. Чаще всего это какие-то обширные пространства, покрытые стеклом. В первую очередь, конечно, тяжелая ситуация для птиц. Сейчас вот такие снегопады, фактически уже начало весны. Уже было у нас потепление, и птицы потихоньку начинают трогаться на север", - подчеркнул Квартальнов.
Ученый добавил, что сейчас особо острой становится ситуация для бобров. В первой половине зимы бобры питаются своими запасами, которые они делают с осени. Ветки они запасают где-нибудь в водоемах - под водой, рядом со своей норой или хаткой.
"К концу февраля у них уже точно должны эти запасы подистощиться, поэтому они должны выходить на берег и валить деревья новые или же где-нибудь находить кустарник. Понятно, что по такому снегу бобру довольно тяжело перемещаться. Приходится делать тропы даже в глубоком снегу, но если какая-то опасность, например, бродячие собаки появляются или просто собаки, которые отбились от хозяина, то бобр не всегда успевает добежать до спасительной воды. Конечно, он сейчас себя может защитить, но если это несколько животных, хищников, несколько собак, то уже он легкой жертвой становится. Он, конечно, в условиях такого снега уже неповоротлив на суше", - заключил Квартальнов.
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад
2 февраля, 12:22
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала