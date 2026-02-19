Ученый назвал животных, которые страдают в снегопад

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мелкие птицы и бобры становятся наиболее уязвимыми в сильные снегопады в Москве, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.

"Если говорить про Москву, то в первую очередь это птицы. Особенно мелкие птицы, прилетные. Кочующие птицы, такие как чижи, чечетки, снегири, щеглы, пуночки могут уже возвращаться. Они порой собираются на автодорогах, прям по обочинам и, соответственно, их часто сбивают машины. В ближайшее время должны возвращаться стаи тех птиц, которые питаются плодами и семенами", - рассказал Квартальнов.

Он отметил, что кроме чижей и чечеток еще должны возвращаться и дрозды-рябинники, и гнездящиеся северные свиристели. Обычно они в это время появляются сотенными, тысячными стаями. Они могут прилетать и здесь уже обнаруживать такие некомфортные условия для кормежки, поскольку рябина уже сейчас съедена, а на ветвях там во многих местах снег. Ягоды, которые упали в начале зимы на снег, они, по идее, их тоже должны подъедать, а они все снегом покрыты.

"Такие птицы они будут собираться или у мест подкормки, или на автодорогах в надежде найти хоть какую-то еду, и они в результате могут быть уязвимы для человека. Например, свиристели не очень понимают, что такое стекло. Они чаще разбиваются о стекла, если возникает какая-то тревога, хищник появился или какой-то резкий звук. Вот они взлетают с того места, где кормились, и в результате могут удариться в стекло. Чаще всего это какие-то обширные пространства, покрытые стеклом. В первую очередь, конечно, тяжелая ситуация для птиц. Сейчас вот такие снегопады, фактически уже начало весны. Уже было у нас потепление, и птицы потихоньку начинают трогаться на север", - подчеркнул Квартальнов.

Ученый добавил, что сейчас особо острой становится ситуация для бобров. В первой половине зимы бобры питаются своими запасами, которые они делают с осени. Ветки они запасают где-нибудь в водоемах - под водой, рядом со своей норой или хаткой.