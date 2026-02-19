Ученый указал на парадокс в потреблении картофеля в Белоруссии и Бельгии

МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько рассказал в интервью РИА Новости о парадоксе в потреблении картофеля в стране.

Ученый прокомментировал статистические данные, которые свидетельствуют, что за последние годы среднегодовое потребление картофеля в Белоруссии практически не изменялось.

"Может быть, в этом какой-то свой парадокс. Есть вообще в мире зависимость между уровнем жизни и потреблением картофеля. Это объективный показатель: чем выше уровень жизни, тем ниже потребление картофеля. Но еще 30 лет назад две страны выбивались из этого общего показателя. Одна из них - Бельгия , а другая - Беларусь", - сказал Маханько.

Он отметил, что про бельгийцев также ходят "картофельные" шутки и анекдоты, похожие на те, что отпускают в адрес белорусов.

По словам ученого, приверженность белорусов к потреблению картофеля сложилась исторически, зародившись во времена нахождения нынешней территории Белоруссии в составе Великого княжества Литовского, состоявшего в унии с польским королевством.

"В поместьях активно выращивали картофель, и крестьяне просто трезво оценили этот продукт. Ну, а учитывая, что белорусы никогда горячим характером не отличались, десять раз подумают перед тем, как что-то сделать, вот поэтому, хорошо обдумав, решили выращивать картофель. И не ошиблись", - сказал Маханько.

Он подчеркнул, что картофель был спасением для жителей Белоруссии и во времена голода в начале 1930-х, и в годы Великой Отечественной войны, когда он стал основным продуктом питания в партизанских отрядах.