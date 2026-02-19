https://ria.ru/20260219/uchenik-2075376902.html
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе - РИА Новости, 19.02.2026
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе
Семиклассник ранил ножом сверстника в школе в Пермском крае, специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам, пострадавший в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 19.02.2026
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе
В Пермском крае семиклассник тяжело ранил ножом сверстника в школе