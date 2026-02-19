Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 19.02.2026 (обновлено: 13:06 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/uchenik-2075376902.html
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе - РИА Новости, 19.02.2026
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе
Семиклассник ранил ножом сверстника в школе в Пермском крае, специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам, пострадавший в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:15:00+03:00
2026-02-19T13:06:00+03:00
происшествия
пермский край
березники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075451734_1:44:1111:669_1920x0_80_0_0_35868605679d2ccb2454d13191609b27.jpg
https://ria.ru/20260217/petarda-2075048752.html
пермский край
березники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075451734_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_e93b3b9b58e88ab941076d8057d154b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, березники
Происшествия, Пермский край, Березники
В Пермском крае ученик ранил ножом сверстника в школе

В Пермском крае семиклассник тяжело ранил ножом сверстника в школе

© Следком Прикамья/TelegramНа месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае
На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Следком Прикамья/Telegram
На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Семиклассник ранил ножом сверстника в школе в Пермском крае, специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня в СОШ №1 Александровска семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам, также на месте работают правоохранительные органы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
17 февраля, 19:18
 
ПроисшествияПермский крайБерезники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала