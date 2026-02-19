Рейтинг@Mail.ru
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/turtsija-2075629714.html
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан - РИА Новости, 19.02.2026
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, при этом по-прежнему рассчитывает на достижение дипломатического соглашения, заявил глава МИД Турции Хакан... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:55:00+03:00
2026-02-19T23:55:00+03:00
в мире
турция
иран
женева (город)
хакан фидан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_4384a9f101f2e064398d79239793ffbb.jpg
https://ria.ru/20260219/tramp-2075560255.html
турция
иран
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_83cbedf1c5544e5fd2903ccfcfc8fd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, иран, женева (город), хакан фидан, мирный план сша по украине
В мире, Турция, Иран, Женева (город), Хакан Фидан, Мирный план США по Украине
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан

Фидан: Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, при этом по-прежнему рассчитывает на достижение дипломатического соглашения, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Я сегодня узнал в ходе контактов с американской стороной о деталях прошедших переговоров с иранской делегацией в Женеве. У нас есть немало причин для надежды. Но, с другой стороны, мы замечаем военную активность вокруг Ирана. Мы наблюдаем за этим, тут может быть фактор давления на переговоры, либо заранее подготовленная военная операция. Но рассчитываем на то, что стороны достигнут соглашения, и не будет необходимости в военной составляющей", - сказал Фидан журналистам в США. Видео его заявлений распространила пресс-служба министерства.
Министр подчеркнул, что Анкара внимательно отслеживает развитие ситуации и исходит из приоритета дипломатических механизмов урегулирования на практике.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Вчера, 18:05
 
В миреТурцияИранЖенева (город)Хакан ФиданМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала