Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 19.02.2026 (обновлено: 16:05 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/tsru-2075438439.html
ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках"
ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.02.2026
ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках"
Представители ЦРУ не подтвердили в комментарии для немецкого журнала Spiegel имеющуюся у издания информацию о поддержке американской спецслужбой плана... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:22:00+03:00
2026-02-19T16:05:00+03:00
в мире
германия
украина
дания
центральное разведывательное управление (цру)
генеральная прокуратура рф
северный поток
сеймур херш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg
https://ria.ru/20260219/terakt-2075427852.html
https://ria.ru/20260214/zakharova-2074423521.html
германия
украина
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:27:1828:1398_1920x0_80_0_0_22e85a5b65e758e53fb3a96c7aa44b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, дания, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, сеймур херш, джо байден, василий небензя, министерство обороны сша, сша
В мире, Германия, Украина, Дания, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Сеймур Херш, Джо Байден, Василий Небензя, Министерство обороны США, США
ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках"

ЦРУ не подтвердило информацию Spiegel о поддержке терактов на "Северном потоке"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители ЦРУ не подтвердили в комментарии для немецкого журнала Spiegel имеющуюся у издания информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв "Северного потока".
По версии Spiegel, уже на второй встрече с исполнителями теракта сотрудники ЦРУ поддержали план диверсий, а у украинской стороны и вовсе сложилось впечатление, что американцы помогут в финансировании теракта.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Организаторы теракта на "Северном потоке" действовали без США, пишут СМИ
Вчера, 11:54
"ЦРУ заявило, что сведения из расследования Spiegel "крайне неточны" и не следует высказываться по этому поводу. Спецслужба сообщила лишь, что не следует рассматривать (опубликованное расследование - ред.) как фактическую информацию", - приводит Spiegel выдержки из комментария представителей ЦРУ.
В январе стало известно, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова: в ЕС вспоминают о Навальном* вместо итогов по Северным потокам
14 февраля, 19:40
 
В миреГерманияУкраинаДанияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеймур ХершДжо БайденВасилий НебензяМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала