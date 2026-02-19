ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители ЦРУ не подтвердили в комментарии для немецкого журнала Spiegel имеющуюся у издания информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв "Северного потока".

"ЦРУ заявило, что сведения из расследования Spiegel "крайне неточны" и не следует высказываться по этому поводу. Спецслужба сообщила лишь, что не следует рассматривать (опубликованное расследование - ред.) как фактическую информацию", - приводит Spiegel выдержки из комментария представителей ЦРУ.