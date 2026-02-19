ЦРУ ответило на информацию СМИ о поддержке теракта на "Северных потоках"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители ЦРУ не подтвердили в комментарии для немецкого журнала Spiegel имеющуюся у издания информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв "Северного потока".
По версии Spiegel, уже на второй встрече с исполнителями теракта сотрудники ЦРУ поддержали план диверсий, а у украинской стороны и вовсе сложилось впечатление, что американцы помогут в финансировании теракта.
"ЦРУ заявило, что сведения из расследования Spiegel "крайне неточны" и не следует высказываться по этому поводу. Спецслужба сообщила лишь, что не следует рассматривать (опубликованное расследование - ред.) как фактическую информацию", - приводит Spiegel выдержки из комментария представителей ЦРУ.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".