Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву - РИА Новости, 19.02.2026
15:04 19.02.2026
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву - РИА Новости, 19.02.2026
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву
Циклон, пришедший в Москву с Крыма, правильно называть "Южный", сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 19.02.2026
общество, республика крым, москва, евгений тишковец
Общество, Республика Крым, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву

РИА Новости: пришедший в Москву с Крыма циклон правильно называть "Южный"

Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Циклон, пришедший в Москву с Крыма, правильно называть "Южный", сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
«
"Правильно назвать этот циклон "Южным" циклоном, потому что со вчерашнего дня он поднимался от Крыма и пришел в центральные районы", - рассказал Шувалов.
Синоптик уточнил, что название "Валли" используют немецкие метеорологи. По его мнению, такое название не описывает ни характер, ни количество осадков циклона.
Почти две трети от месячной нормы осадков выпадет до утра пятницы в столице, ожидается самый сильный снегопад этой зимы, рассказал РИА Новости еще один ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.
Циклон Валли - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Роскосмос" показал фото циклона над Москвой
