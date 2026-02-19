https://ria.ru/20260219/tsiklon-2075497963.html
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву
Циклон, пришедший в Москву с Крыма, правильно называть "Южный", сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 19.02.2026
Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву
РИА Новости: пришедший в Москву с Крыма циклон правильно называть "Южный"