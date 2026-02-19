Рейтинг@Mail.ru
11:04 19.02.2026
ЦИК подготовил предложения по борьбе с дипфейками в электоральной сфере
ЦИК подготовил предложения по борьбе с дипфейками в электоральной сфере

Памфилова: ЦИК подготовил предложения по противодействию дипфейкам

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ подготовила ряд предложений законодательным органам власти по противодействию дипфейкам в электоральной сфере, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Как вы помните, на прошлом нашем совещании я выразила озабоченность в том, что все более расширяется применение искусственного интеллекта в электоральной сфере, и это несет очень много вызовов и опасностей. Но мы наконец наладили это дело. У нас подготовлен ряд поправок, надеемся, законодатель нас поддержит, нашу инициативу" - сказала Памфилова на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
Вчера, 10:40
 
РоссияЭлла ПамфиловаСНГ
 
 
