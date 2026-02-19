https://ria.ru/20260219/tsik-2075410964.html
ЦИК подготовил предложения по борьбе с дипфейками в электоральной сфере
Центральная избирательная комиссия РФ подготовила ряд предложений законодательным органам власти по противодействию дипфейкам в электоральной сфере, сообщила... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:04:00+03:00
россия
элла памфилова
снг
россия
россия, элла памфилова, снг
ЦИК подготовил предложения по борьбе с дипфейками в электоральной сфере
Памфилова: ЦИК подготовил предложения по противодействию дипфейкам