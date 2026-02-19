ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.

"Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того, чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность", - сказал он.