Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/tsb-2075503725.html
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы - РИА Новости, 19.02.2026
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
россия
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
экономика
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_d1a068081cb8c51fcc3c8995002a7e92.jpg
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054827192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ccbea3ae1cb000c778e93946ea9361b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), экономика, мошенничество
Россия, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Мошенничество
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы

ЦБ исключит человека из базы мошенников, если он подтвердит свою непричастность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того, чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность", - сказал он.
Уваров напомнил, что механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, заработал 1 декабря 2025 года. "Мы даем сейчас физическим лицам расширенные ответы о том, почему человек попал в базу, на основании обращения какого банка", - добавил он.
По словам главы департамента ЦБ, вместе с тем человек может обратиться в свою организацию и урегулировать спор в судебном порядке, а также обратиться в МВД, для того, чтобы пройти опрос и подтвердить непричастность. "Там коллеги из МВД направляют в настоящее время письма, и мы, соответственно, выводим людей из базы", - заключил Уваров.
Банк России формирует базу данных о мошеннических операциях на основе сведений от банков и других участников информационного обмена. Регулятор в январе отмечал, что вероятность включения реквизитов добросовестных россиян в базу данных ЦБ о мошеннических операциях минимальна.
Здание Центробанка России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
13 ноября 2025, 17:40
 
РоссияВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала