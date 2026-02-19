https://ria.ru/20260219/tsb-2075503725.html
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы - РИА Новости, 19.02.2026
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
россия
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
экономика
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_d1a068081cb8c51fcc3c8995002a7e92.jpg
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054827192.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ccbea3ae1cb000c778e93946ea9361b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), экономика, мошенничество
Россия, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Мошенничество
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
ЦБ исключит человека из базы мошенников, если он подтвердит свою непричастность
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того, чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность", - сказал он.
Уваров
напомнил, что механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, заработал 1 декабря 2025 года. "Мы даем сейчас физическим лицам расширенные ответы о том, почему человек попал в базу, на основании обращения какого банка", - добавил он.
По словам главы департамента ЦБ
, вместе с тем человек может обратиться в свою организацию и урегулировать спор в судебном порядке, а также обратиться в МВД, для того, чтобы пройти опрос и подтвердить непричастность. "Там коллеги из МВД направляют в настоящее время письма, и мы, соответственно, выводим людей из базы", - заключил Уваров.
Банк России
формирует базу данных о мошеннических операциях на основе сведений от банков и других участников информационного обмена. Регулятор в январе отмечал, что вероятность включения реквизитов добросовестных россиян в базу данных ЦБ о мошеннических операциях минимальна.