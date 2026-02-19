Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/tsb-2075457660.html
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России - РИА Новости, 19.02.2026
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России
Злоумышленники стали меньше использовать схемы с платежными картами, теперь они начинают больше оперировать через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:11:00+03:00
2026-02-19T13:11:00+03:00
технологии
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147996/77/1479967791_0:261:5016:3083_1920x0_80_0_0_a4084c23b675c40182994042534dc75e.jpg
https://ria.ru/20260219/rossijane-2075381651.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147996/77/1479967791_279:0:4738:3344_1920x0_80_0_0_404a165e8811b9dfb977bacf602c0e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России

ЦБ: мошенники начали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата интернет-заказа пластиковой картой . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Злоумышленники стали меньше использовать схемы с платежными картами, теперь они начинают больше оперировать через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.
"По итогам 2025 года у нас злоумышленники стали меньше использовать платежные карты, начинают переходить в сервис быстрых платежей. На самом деле, это определенная тенденция", - сказал он, выступая на Уральском форуме по кибербезопасности.
Возможно, ЦБ стоит "дополнительно чем-то усилить, помочь и координировать подходы между банками и национальной системой платежных карт" в борьбе с мошенничеством, добавил Уваров.
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Вчера, 09:09
 
ТехнологииВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала