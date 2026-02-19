Рейтинг@Mail.ru
19.02.2026

Трамп рассказал, что любит молодых женщин, а не мужчин
22:55 19.02.2026
Трамп рассказал, что любит молодых женщин, а не мужчин
Президент США Дональд Трамп рассказал, что любит молодых женщин, но не привлекательных мужчин, которые его совсем не интересуют. РИА Новости, 19.02.2026
2026
Трамп рассказал, что любит молодых женщин, а не мужчин

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что любит молодых женщин, но не привлекательных мужчин, которые его совсем не интересуют.
«
"Мне не нравятся молодые привлекательные мужчины. Женщины - да, мужчины меня совсем не интересуют", - сказал Трамп, выступая на первом заседании Совета мира.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
У Трампа родился внук
16 мая 2025, 12:32
 
