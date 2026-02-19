https://ria.ru/20260219/tramp-2075623542.html
Трамп рассказал, что любит молодых женщин, а не мужчин
Трамп рассказал, что любит молодых женщин, а не мужчин - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп рассказал, что любит молодых женщин, а не мужчин
Президент США Дональд Трамп рассказал, что любит молодых женщин, но не привлекательных мужчин, которые его совсем не интересуют. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
2026
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В мире, США, Дональд Трамп
Дональд Трамп заявил, что любит молодых женщин, а не привлекательных мужчин