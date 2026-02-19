https://ria.ru/20260219/tramp-2075605509.html
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп
"Совет мира" по восстановлению сектора Газа, возможно, пойдет еще дальше и дойдет до других горячих точек, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.02.2026
сша
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп
Трамп: Совет мира по восстановлению Газы дойдет и до других горячих точек