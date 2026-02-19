Рейтинг@Mail.ru
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2026
20:29 19.02.2026
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп
"Совет мира" по восстановлению сектора Газа, возможно, пойдет еще дальше и дойдет до других горячих точек, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
совет мира по газе
сша
в мире, сша, дональд трамп, совет мира по газе
В мире, США, Дональд Трамп, Совет мира по Газе
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп

Трамп: Совет мира по восстановлению Газы дойдет и до других горячих точек

© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. "Совет мира" по восстановлению сектора Газа, возможно, пойдет еще дальше и дойдет до других горячих точек, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Мы наведем порядок в секторе Газа, мы сделаем их очень успешными и безопасными, а также мы, возможно, пойдем дальше, в другие горячие точки в мире", - сказал Трамп, завершая первое заседание "Совета мира".
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют: "амбиции куда шире: создать модель решения любых "невозможных" конфликтов".
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН
