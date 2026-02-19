Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что в будущем основанный им "Совет мира" будет "присматривать" за ООН.

"Когда-нибудь меня здесь не будет. ООН , я думаю, станет намного сильнее. "Совет мира" будет присматривать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом. Мы собираемся укрепить ООН", - сказал Трамп в ходе первого заседания "Совета мира".

Он также отметил, что всемирная организация нуждается в поддержке с точки зрения обеспечения работы ее подразделений, так и с точки зрения финансирования.

"Мы собираемся сделать так, чтобы ООН была жизнеспособной... Как я уже говорил, я говорил это в течение многих лет, Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом", - добавил Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что сотрудничество с "Советом" пошло бы ООН на пользу. В то же время газета New York Times сообщала, что Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира".