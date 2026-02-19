Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН - РИА Новости, 19.02.2026
19:50 19.02.2026
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что в будущем основанный им "Совет мира" будет "присматривать" за ООН. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
сша
австралия
япония
дональд трамп
оон
сша
австралия
япония
в мире, сша, австралия, япония, дональд трамп, оон
В мире, США, Австралия, Япония, Дональд Трамп, ООН
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что в будущем основанный им "Совет мира" будет "присматривать" за ООН.
"Когда-нибудь меня здесь не будет. ООН, я думаю, станет намного сильнее. "Совет мира" будет присматривать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом. Мы собираемся укрепить ООН", - сказал Трамп в ходе первого заседания "Совета мира".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров
11 февраля, 07:24
Он также отметил, что всемирная организация нуждается в поддержке с точки зрения обеспечения работы ее подразделений, так и с точки зрения финансирования.
"Мы собираемся сделать так, чтобы ООН была жизнеспособной... Как я уже говорил, я говорил это в течение многих лет, Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом", - добавил Трамп.
Ранее американский лидер заявлял, что сотрудничество с "Советом" пошло бы ООН на пользу. В то же время газета New York Times сообщала, что Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира".
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН
23 января, 01:32
 
