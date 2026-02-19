https://ria.ru/20260219/tramp-2075600306.html
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что в будущем основанный им "Совет мира" будет "присматривать" за ООН. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:50:00+03:00
2026-02-19T19:50:00+03:00
2026-02-19T19:50:00+03:00
в мире
сша
австралия
япония
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_7094e415673dd5413fa83d38d44a49d4.jpg
https://ria.ru/20260211/sovet-2073563482.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069729244.html
сша
австралия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e9aef9eab64de90d935a4758ac026a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, япония, дональд трамп, оон
В мире, США, Австралия, Япония, Дональд Трамп, ООН
Трамп надеется, что в будущем Совет мира будет присматривать за ООН
Трамп надеется, что в будущем Совет мира по Газе будет присматривать за ООН
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что в будущем основанный им "Совет мира" будет "присматривать" за ООН.
"Когда-нибудь меня здесь не будет. ООН
, я думаю, станет намного сильнее. "Совет мира" будет присматривать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом. Мы собираемся укрепить ООН", - сказал Трамп
в ходе первого заседания "Совета мира".
Он также отметил, что всемирная организация нуждается в поддержке с точки зрения обеспечения работы ее подразделений, так и с точки зрения финансирования.
"Мы собираемся сделать так, чтобы ООН была жизнеспособной... Как я уже говорил, я говорил это в течение многих лет, Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом", - добавил Трамп.
Ранее американский лидер заявлял, что сотрудничество с "Советом" пошло бы ООН на пользу. В то же время газета New York Times
сообщала, что Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира".
Администрация президента США
направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии
до Японии
. Россия
, Белоруссия
и Украина
также числятся в списке приглашенных.