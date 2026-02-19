Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 19.02.2026 (обновлено: 19:07 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/tramp-2075578528.html
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:35:00+03:00
2026-02-19T19:07:00+03:00
в мире
сша
донбасс
дональд трамп
украина
специальная военная операция на украине
переговоры по украине в женеве — 2026
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_373:515:3014:2000_1920x0_80_0_0_bc1e10fc466c85acd1d1ba3803760090.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
https://ria.ru/20260219/zelenskiy-2075399634.html
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075563230.html
сша
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_674:393:2881:2048_1920x0_80_0_0_2aaf737fa71bf242a5e24fff69ce0828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донбасс, дональд трамп, украина, переговоры по украине в женеве — 2026, владимир мединский, рустем умеров, мирный план сша по украине, кирилл буданов*, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, США, Донбасс, Дональд Трамп, Украина, Специальная военная операция на Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине, Кирилл Буданов*, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT

NYT: Трамп хочет добиться мира на Украине до выборов в конгресс осенью

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября, пишет газета The New York Times.
"Трамп хочет <...> добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
Как отмечает издание, Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.

Мирный процесс по Украине

Во вторник и среду в Женеве состоялся третий раунд переговоров между представителями России, Украины и США. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два, а перед вылетом из Женевы председатель российской делегации Владимир Мединский еще два часа разговаривал с украинцами за закрытыми дверьми. Как утверждает украинская сторона, это были секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Туда также приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как рассказывал источник РИА Новости, они хотели узнать об итогах обсуждений. За происходящим также наблюдали представители Германии, Франции и Италии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
Вчера, 10:23
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Мединский уже доложил Владимиру Путину о ходе переговоров. По его словам, они были тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новые контакты в ближайшее время. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, более короткая продолжительность переговоров во второй день не означает отсутствие прогресса. Комментариев о конкретных договоренностях стороны не давали.
До этого переговорщики дважды обсуждали нерешенные вопросы американского мирного плана в Абу-Даби. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков ответил на вопрос о месте и дате следующей встречи по Украине
Вчера, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДонбассДональд ТрампУкраинаПереговоры по Украине в Женеве — 2026Владимир МединскийРустем УмеровМирный план США по УкраинеКирилл Буданов*Михаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Стив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала