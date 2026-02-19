Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября, пишет газета The New York Times.
"Трамп хочет <...> добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США", — говорится в публикации.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
Мирный процесс по Украине
Во вторник и среду в Женеве состоялся третий раунд переговоров между представителями России, Украины и США. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два, а перед вылетом из Женевы председатель российской делегации Владимир Мединский еще два часа разговаривал с украинцами за закрытыми дверьми. Как утверждает украинская сторона, это были секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Туда также приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как рассказывал источник РИА Новости, они хотели узнать об итогах обсуждений. За происходящим также наблюдали представители Германии, Франции и Италии.
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Мединский уже доложил Владимиру Путину о ходе переговоров. По его словам, они были тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новые контакты в ближайшее время. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, более короткая продолжительность переговоров во второй день не означает отсутствие прогресса. Комментариев о конкретных договоренностях стороны не давали.
До этого переговорщики дважды обсуждали нерешенные вопросы американского мирного плана в Абу-Даби. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".