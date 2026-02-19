Трамп пошутил, что чуть не уволил Рубио после Мюнхенской конференции

Рейтинг@Mail.ru
18:33 19.02.2026 (обновлено: 18:38 19.02.2026)
Президент США Дональд Трамп пошутил в четверг, что чуть не уволил госсекретаря Марко Рубио из-за его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 19.02.2026
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне. 19 февраля 2026
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне. 19 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил в четверг, что чуть не уволил госсекретаря Марко Рубио из-за его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Марко, ты дал себе повод для гордости в Мюнхене. На самом деле, он был так хорош, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: "Почему Трамп не может этого сделать?", - сказал Трамп, выступая на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне.
Он также отметил, что Рубио подходит к решению вопросов с мягкостью, что отличает его от другого представителя кабинета - Джей Ди Вэнса.
"Наш кабинет - фантастическая команда. Многие из них здесь. Джей Ди просто великолепен. Большое спасибо. Иногда он становится немного упрямым. Иногда его надо немного тормозить. Иногда он говорит то, что думает", - добавил Трамп, сказав, что вице-президент является "полной противоположностью" госсекретаря.
Американский госсекретарь, выступая на 62-й Мюнхенской конференции, заявил, что идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком оказалась глупой. Он также призвал альянс США и Европы измениться, поскольку вызовы XXI века отличаются от прошлых, но отметил, что одним из основных изменений должен стать акцент на том, почему вообще Европа и Соединенные Штаты работают вместе, то есть на их общем происхождении.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В США объяснили, что означала речь Рубио в Мюнхене
18 февраля, 02:48
 
В миреСШАЕвропаМюнхенДональд ТрампМарко РубиоМюнхенская конференция по безопасности
 
 
