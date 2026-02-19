Трамп пошутил, что чуть не уволил Рубио после Мюнхенской конференции

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил в четверг, что чуть не уволил госсекретаря Марко Рубио из-за его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наш кабинет - фантастическая команда. Многие из них здесь. Джей Ди просто великолепен. Большое спасибо. Иногда он становится немного упрямым. Иногда его надо немного тормозить. Иногда он говорит то, что думает", - добавил Трамп, сказав, что вице-президент является "полной противоположностью" госсекретаря.